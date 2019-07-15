Экономика
Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»Вести.Ru 05:23
В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси". "Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group", — сказал представитель пресс-службы.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Общество
Матвиенко назвала опасность усыновления однополыми семьями детей
Предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:12
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»
Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Авто
Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км
Обновлено в 05:14
Происшествия
Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан
Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу
Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Подмосковье задержали криминального авторитета
В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты
ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Кино
«Человек-паук: Вдали от дома» возглавил американский бокс-офис
Обновлено вчера в 15:46
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Политика
Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома
Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.
Обновлено в 06:11
Наука
Братство Физтеха
Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено 12 июля в 05:27
Общество
Эмин Агаларов стал владельцем глянцевого журнала
Обновлено в 06:18
Политика
Кремль рассчитывает на освобождение Кирилла Вышинского
В Кремле надеются на освобождение из-под ареста журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в государственной измене и незаконном обороте оружия.
Обновлено в 06:04
Экономика
На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные
Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Азиатская НАТО: создаст ли Китай военный союз с соседями
Опасениям, что Китай сформирует военный блок в Азии, уже не один год.
Обновлено в 01:00
Политика
Возможные сроки снятия блокады с Крыма назвал украинский политолог
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье
Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы
Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия
Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
В Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено в 04:15
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика
Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире
Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Политика
В Грузии обещали найти всех причастных к беспорядкам в Тбилиси
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июня продолжается, отметив, что от ответственности не уйдут ни превысившие полномочия правоохранители, ни призывавшие к насилию политики.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене
Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30