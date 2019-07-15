Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»Вести.Ru 05:23

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси". "Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group", — сказал представитель пресс-службы.
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Mail.ru Group назвала объявление о покупке активов «Везет» преждевременным

РИА Новости05:34

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

Вести.Ru05:23

«Везет» ответил на заявление Mail.ru Group по сделке с «Яндекс.Такси»

Rambler News Service04:59

Mail.ru назвала преждевременным объявление о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Ведомости04:50

Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Коммерсантъ04:34

В «Везет» заявили, что сделка с «Яндекс.Такси» не нарушает договоренность с Mail.ru Group

ТАСС05:18

Mail.ru Group может наложить вето на сделку группы «Везёт» с «Яндекс.Такси»

News.ru05:10
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:39, Вашингтон
Общество

Матвиенко назвала опасность усыновления однополыми семьями детей

Предоставление однополым семьям права усыновлять детей приведет к вырождению человечества, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 06:12
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Авто

Названы 10 самых популярных авто с пробегом до 100 000 км

Обновлено в 05:14
Происшествия

Водитель перевернувшегося на трассе в Башкирии автобуса задержан

Следователи задержали водителя автобуса, перевернувшегося накануне на трассе в Башкирии.
Обновлено в 06:31
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Ученые открыли два новых возбужденных состояния прелестного бариона, которые могут быть новой частицей.
Обновлено в 03:24
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Происшествия

В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты

ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Политика

Антон Шипулин подал документы для участия в довыборах в Госдуму

Обновлено в 02:40
Кино

«Человек-паук: Вдали от дома» возглавил американский бокс-офис

Обновлено вчера в 15:46
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.
Обновлено в 06:11
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Наука

Братство Физтеха

Через год факультет возродился, но уже в виде независимого института — МФТИ, или Физтеха, каким мы его знаем сегодня.
Обновлено 12 июля в 05:27
Общество

Эмин Агаларов стал владельцем глянцевого журнала

Обновлено в 06:18
Происшествия

Жительница Екатеринбурга заняла у знакомых 160 млн рублей и пропала

Обновлено в 06:06
Политика

Кремль рассчитывает на освобождение Кирилла Вышинского

В Кремле надеются на освобождение из-под ареста журналиста Кирилла Вышинского, обвиняемого на Украине в государственной измене и незаконном обороте оружия.
Обновлено в 06:04
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Азиатская НАТО: создаст ли Китай военный союз с соседями

Опасениям, что Китай сформирует военный блок в Азии, уже не один год.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:35
Политика

Возможные сроки снятия блокады с Крыма назвал украинский политолог

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник поделился предположением о сроках снятия блокады с Крыма, передает RT.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье

Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
Обновлено вчера в 18:34
Происшествия

Кузнецова навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова еще раз навестила в больнице избитую девочку из Ингушетии, привезла ей сладости, сообщается на сайте омбудсмена.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

В Турцию прибыл восьмой самолет с компонентами С-400

Обновлено в 04:15
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика

Лукашенко принял приглашение Зеленского посетить форум в Житомире

Белорусский лидер Александр Лукашенко принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить форум регионов в Житомире.
Обновлено в 05:16
Политика

В Грузии обещали найти всех причастных к беспорядкам в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июня продолжается, отметив, что от ответственности не уйдут ни превысившие полномочия правоохранители, ни призывавшие к насилию политики.
Обновлено в 05:21
Происшествия

Третий сотрудник ЦНИИМаш арестован по делу о госизмене

Уже третий сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) арестован по делу о госизмене; 4 июля Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Сергея Мещерякова, сообщили "Интерфаксу" в инстанции.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
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