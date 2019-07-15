Экономика

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»Вести.Ru 05:23

В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси". "Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group", — сказал представитель пресс-службы.
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Mail.ru назвала преждевременным объявление о сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Ведомости04:50

Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»

Вести.Ru05:23

Mail.ru Group может наложить вето на сделку группы «Везёт» с «Яндекс.Такси»

News.ru05:10

Mail.ru Group назвала объявление о покупке активов «Везет» преждевременным

РИА Новости05:34

Mail.ru Group не давала согласие по сделке «Яндекс.Такси» и «Везет»

Коммерсантъ04:34

В «Везет» заявили, что сделка с «Яндекс.Такси» не нарушает договоренность с Mail.ru Group

ТАСС05:18

«Везет» ответил на заявление Mail.ru Group по сделке с «Яндекс.Такси»

Rambler News Service04:59
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:35, Вашингтон
Шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ

Обновлено вчера в 20:34
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Музыка

Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге

Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Происшествия

Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку

Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
Обновлено в 05:28
Происшествия

Задержан главный вор в законе России

В Подмосковье задержан "вор в законе" Олег Медведев, до смены фамилии - Шишканов.
Обновлено в 07:08
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Политика

Лукашенко приедет в Житомир по приглашению Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Житомир и принять участие в работе второго Форума регионов Белоруссии и Украины, проведение которого намечено на осень 2019 года.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Архангельске две 16-летние девушки жестоко убили свою знакомую

Обновлено в 03:42
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Происшествия

В ДТП с автобусом в Башкирии погибли шесть человек

В Башкирии перевернулся автобус, в результате чего погибли шесть пассажиров, еще пять человек пострадали.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили

5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 06:26
Происшествия

МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области

Обновлено в 05:36
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Политика

Эрдоган призвал НАТО радоваться по поводу приобретения Турцией С-400

Обновлено вчера в 13:01
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Обновлено в 06:30
Политика

Москалькова сообщила о 50 удерживаемых на территории Украины россиянах

Обновлено в 06:50
Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира

Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

На улице Верности иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево

Около 13:00 на перекрестке улицу Верности и Гражданского проспекта белый «Киа Рио» вылетел на тротуар и врезался в дерево.
Обновлено в 07:18
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Наука

На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга

Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Авто

Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг

Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Общество

Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов

Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:35
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Обновлено в 05:27
Происшествия

Москвичка умерла во время массажа лица

Обновлено в 07:01
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Политика

Памфилова встретится с независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила готовность встретиться с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:55
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