Экономика
Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»Вести.Ru 05:23
В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси". "Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group", — сказал представитель пресс-службы.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:35, Вашингтон
Шоу-бизнес
Бывшая жена Аршавина тайно вышла замуж, сообщили СМИ
Обновлено вчера в 20:34
Музыка
Крис Норман прервал свой концерт в Санкт-Петербурге
Бывший лидер легендарной группы Smokie Крис Норман прервал свой концерт в Ледовом дворце Санкт-Петербурга, об этом 14 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 09:09
Политика
Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня
Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Врио главы Ингушетии навестил в больнице избитую девочку
Власти пока не решили вопрос о том, где будет жить после лечения избитая девочка из Ингушетии, но гарантируют, что она будет окружена любовью и заботой, сообщил врио главы республики Махмуд-Али Калиматов.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Задержан главный вор в законе России
В Подмосковье задержан "вор в законе" Олег Медведев, до смены фамилии - Шишканов.
Обновлено в 07:08
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Политика
Лукашенко приедет в Житомир по приглашению Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение своего украинского коллеги Владимира Зеленского посетить Житомир и принять участие в работе второго Форума регионов Белоруссии и Украины, проведение которого намечено на осень 2019 года.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Пожар в центре Москвы ликвидирован
Обновлено в 06:35
Происшествия
В ДТП с автобусом в Башкирии погибли шесть человек
В Башкирии перевернулся автобус, в результате чего погибли шесть пассажиров, еще пять человек пострадали.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
Руководителя спецподразделения ФСБ «Альфа» уволили
5 июля суд отправил под стражу пятерых подозреваемых в разбое сотрудников ФСБ, еще двум была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Обновлено в 06:26
Кино
Новым агентом 007 стала темнокожая актриса
В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Политика
Эрдоган призвал НАТО радоваться по поводу приобретения Турцией С-400
Обновлено вчера в 13:01
Транспорт
Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти
Обновлено в 06:30
Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Экономика
«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн
Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия
На улице Верности иномарка вылетела на тротуар и врезалась в дерево
Около 13:00 на перекрестке улицу Верности и Гражданского проспекта белый «Киа Рио» вылетел на тротуар и врезался в дерево.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ
ФСБ России сообщает о нейтрализации в Ростовской области ячейки международной террористической организации ИГ (запрещена в РФ).
Обновлено в 05:57
Наука
На новой купюре в 50 фунтов стерлингов появится портрет Алана Тьюринга
Портрет британского математика и криптографа Алана Тьюринга появится на новой купюре достоинством в 50 фунтов стерлингов в Великобритании, сообщил глава Банка Англии Март Карни.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Авто
Lada 4x4 Bronto получит рестайлинг
Известно, что внедорожник получит сразу несколько новых элементов, однако на картинке можно увидеть лишь решетку радиатора с интересным «гипнотическим» узором.
Обновлено в 03:43
Общество
Модернизация дока под «Адмирал Кузнецов» стоит 20 миллиардов
Компания И.И.С.из Санкт-Петербурга заключила контракт по модернизации сухого дока на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске за 20 млрд рублей.
Обновлено в 02:45
Общество
Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка
Обновлено в 05:27
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Энергетика
«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%
«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Политика
Памфилова встретится с независимыми кандидатами на выборы в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова выразила готовность встретиться с кандидатами, принимающими участие в избирательной кампании по выборам в Мосгордуму, которые считают себя независимыми, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 06:55