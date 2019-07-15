Экономика
Mail.Ru может помешать слиянию «Яндекс.Такси» и «Везет»Вести.Ru 05:23
В пресс-службе "Везёт" сообщили, что группа компаний не нарушает условия предоставления займа сделкой с "Яндекс.Такси". "Мы намерены точно соблюдать все наши договоренности с Mail.Ru Group", — сказал представитель пресс-службы.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 16:45, Вашингтон
Происшествия
Лечащие врачи избитой девочки из Ингушетии рассказали о ее состоянии
Лечащие врачи семилетней девочки из Ингушетии, которую избивала тетя, предполагают, что смогут сохранить правую руку ребенка и избежать ампутации.
Обновлено 12 июля в 18:09
Армия и оружие
Эрдоган назвал С-400 самой мощной системой ПВО в мире
Анкара осталась верной своему слову и приобрела у Москвы самую мощную в мире систему ПРО — зенитно-ракетные комплексы С-400, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
Обновлено в 15:30
Футбол
Юрий Семин: «Для Фарфана сезон пропал»
Происходит оборотка, и он обязательно забивает той команде, из которой ушел.
Обновлено в 15:50
Политика
Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД
Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.
Обновлено в 04:20
Армия и оружие
Скандинавские истребители поднялись в воздух из-за российских Ту-160
В российском Минобороны проинформировали о том, что два стратегических ракетоносца Ту-160 совершили полет над нейтральными подами Балтийского моря.
Обновлено в 13:57
Транспорт
Орешкин рассказал о поездке в Тольятти за рулем Lada Xray
На прошлой неделе Орешкин сообщил, что планирует поехать на форум моногородов в Тольятти за рулем Lada Xray по маршруту Москва — Владимир — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань — Самара — Тольятти.
Обновлено в 02:38
Шоу-бизнес
Юлия Барановская прокомментировала слухи о тайной свадьбе
Телеведущая Юлия Барановская отреагировала на распространившиеся в СМИ слухи о тайной свадьбе с журналистом Александром Телесовым.
Обновлено в 07:07
Наука
На Большом адронном коллайдере учеными открыта новая частица
Обновлено в 12:24
Политика
Яшина обвинили в использовании служебного положения при агитации
Главу муниципального округа Красносельский и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина обвинили в использовании служебного положения на выборах.
Обновлено в 13:34
Общество
Заключенным в Британии начнут выдавать ключи от камер
Заключенным в Великобритании начнут выдавать ключи от камер в награду за хорошее поведение.
Обновлено в 07:27
Финансы
Bloomberg предрекает падение курса рубля к концу 2019 года
Валютный стратег крупнейшего польского банка РКО Ярослав Косатый считает, что во второй половине 2019 года российский рубль ждёт обвал на 9%. Его мнение приводит американское агентство Bloomberg.
Обновлено в 16:34
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Общество
Красноярцы смогут увидеть лунное затмение
Обновлено в 05:13
Футбол
«Интернасьонал» отказал «Спартаку» по трансферу Дурадо
Руководство бразильского клуба "Интернасьонал" отвергло предложение столичного "Спартака" по трансферу Родриго Дурадо, - утверждает Чемпионат.
Обновлено в 13:14
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Политика
МИД России не отзывал предложений Киеву по украинским морякам
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявила, что российская сторона не отзывала своих предложений Киеву по освобождению из-под стражи задержанных моряков ВМС Украины.
Обновлено в 15:30
Политика
ЕС одобрил санкции в отношении Турции
Главы внешнеполитических ведомств стран Евросоюза одобрили введение санкций против Турции из-за разведки месторождений углеводородов в исключительной экономической зоне Кипра.
Обновлено в 16:34
Происшествия
В Азербайджане умерла одна из пострадавших при падении ветки дерева
Одна из 19 пострадавших в результате падения ветки дерева в городе Шеки на северо-западе Азербайджана скончалась.
Обновлено в 13:37
Политика
В Госдуме увидели готовность двигаться к снятию ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил, что Москва готова двигаться к поэтапному снятию ограничений с Тбилиси, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:07
Армия и оружие
Определена сфера деятельности Евкурова на посту замминистра обороны
Бывший глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров, который бал назначен заместителем главы Минобороны, займется безопасностью полетов авиации российских ВС и их боевой подготовкой.
Обновлено в 15:43
Политика
В США серьезно обеспокоены криптовалютой Facebook
Власти Соединенных Штатов выражают "очень серьезную обеспокоенность" в связи с решением компании Facebook выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в 2020 году.
Обновлено в 16:35
Происшествия
В Москве девушка умерла во время массажа
Обновлено в 13:10
Здоровье
Россиян попросили воздержаться от поедания насекомых
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес
Меган Маркл «посекретничала» с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Певица была приглашена на премьеру фильма как один из его создателей: она записала саундтрек для картины.
Обновлено вчера в 23:24
Политика
Глава Мосгоризбиркома провел встречу с оппозиционерами в коридоре
В понедельник, 15 июля, кандидаты в Мосгордуму от оппозиции пришли на встречу с главой Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым.
Обновлено в 10:21