Экономика
Mail.Ru Group станет владельцем компании по лицензированию музыки UMA
Mail.Ru Group станет владельцем компании по лицензированию музыки UMAРБКвчера в 17:58
В мае 2018 года Mail.Ru Group приобрела 20% в UMA. Таким образом, компания станет владельцем 100% доли в агрегаторе и музыкальном плеере BOOM. Mail.Ru Group заплатила за покупку доли в UMA почти 1,4 млрд руб.
РБКвчера в 17:58
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«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
Крупнейший в мире производитель алюминия - российская компания "Русал" - избрала нового председателя Совета директоров.
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Жители Нью-Йорка публикуют в соцсетях фото свечения в небе
Вечером в четверг жители Нью-Йорка наблюдали ярко-синее свечение в небе.
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Попытки стран Запада «послать сигнал» России при помощи отправки в Черное море корабля британских ВМС HMS Echo выглядят смехотворно, так как данный корабль вооружен слабее, чем захваченные «российским спецназом» в Керченском проливе украинские бронекатера, пишет издание National Interest.
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Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Специалисты выявили самые востребованные профессии в области IT-технологий.
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Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
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Закон об отмене платы за национальный роуминг подписал президент России Владимир Путин.
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Восьмимесячная компания Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в 2018 году достался компании ООО "МСК", следует из размещенного на сайте госзакупок договора.
Обновлено вчера в 09:53
Хоккей
Молодые российские хоккеисты с победы стартовали на чемпионате мира
Обновлено в 02:21
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Сеть магазинов "Красное&Белое" подтвердила факт обысков на складах компании и в офисе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено 26 декабря в 13:48
Экономика
Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года
Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51
Происшествия
В Финляндии задержали россиянку по запросу США
Обновлено вчера в 15:28
Общество
Путин утвердил штрафы за вовлечение детей в несогласованные акции
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Обновлено в 02:24
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подарил шайбу болельщице во время разминки перед матчем с «Каролиной Харрикейнз».
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Москвичам пообещали в январе звездопад и лунное затмение
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Обновлено вчера в 22:13
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Минтранс РФ поддержит снижение нештрафуемого порога превышения скорости с 20 до 10 км/ч.
Обновлено вчера в 10:05
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с российским президентом Владимиром Путиным не было найдено окончательного решения по цене на газ.
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Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров НХЛ
Нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров вышел на первое место в гонке бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:42
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Медведев утвердил Стратегию развития минерально-сырьевой базы РФ
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Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
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Экономика
ЦБ аннулировал лицензии крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России сообщил о решении аннулировать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности форекс-дилера у целой группы компаний.
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