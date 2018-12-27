Экономика
Mail.Ru Group станет владельцем компании по лицензированию музыки UMA
Mail.Ru Group станет владельцем компании по лицензированию музыки UMAРБКвчера в 17:58
В мае 2018 года Mail.Ru Group приобрела 20% в UMA. Таким образом, компания станет владельцем 100% доли в агрегаторе и музыкальном плеере BOOM. Mail.Ru Group заплатила за покупку доли в UMA почти 1,4 млрд руб.
РБКвчера в 17:58
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Политика
В Крыму построили заграждение на границе с Украиной
Обновлено вчера в 20:08
Хоккей
Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею Евгений Зимин
Обновлено в 02:27
Политика
«Русал» избрал нового председателя Совета директоров
"Русал" в сообщении, распространенном в пятницу на Гонконгской фондовой бирже, уведомил, что совет директоров избрал нового председателя.
Обновлено в 01:57
Общество
Роскачество назвало лучшие бренды российской красной икры
В сообщении Роскачества, поступившем в РБК, указывается, что эксперты изучили 29 торговых марок российской икры лососевых рыб в ценовом диапазоне от 230 до 750 руб. за 100 г. Проверив их на наличие вредных веществ, красителей и консервантов, а также на вкус, запах и цвет, они определили десять марок, которые набрали наивысшее количество баллов.
Обновлено в 00:00
Общество
Путин утвердил штрафы за вовлечение детей в несогласованные акции
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции.
Обновлено в 02:24
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии 2019 года
Обновлено в 02:27
Политика
На Украине появится социальная реклама о европейских ценностях
Министерство информационной политики Украины подготовило социальные рекламные ролики, которые рассказывают, что такое Европа и европейские ценности.
Обновлено вчера в 22:45
Армия и оружие
Сирийские курды попросили Дамаск занять районы, которые они покидают
Обновлено в 03:52
Политика
Путин подписал закон о продлении оплаты штрафов со скидкой
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который продлевает право автомобилистов оплачивать штрафы за нарушения ПДД со скидкой, если извещение задержалось на почте.
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
В США оценили испытания российского «Авангарда»
Американские СМИ отреагировали на успешные испытания российской ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия
В Финляндии задержали россиянку по запросу США
Гражданку России 15 декабря задержали в Финляндии по запросу властей США, сообщил консульский отдел посольства РФ в Финляндии.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
В Нижнем Новгороде женщина погибла после наезда автобуса на остановку
«В результате наезда автобуса на остановку пострадали двое детей и погибла женщина», — приводит ТАСС сообщение экстренных служб.
Обновлено в 02:26
Происшествия
На Сахалине идут обыски по делу «крабового короля»
Обыски проходят в Сахалинской области у людей из ближайшего окружения бизнесмена Олега Кана, его также называют «крабовым королем», сообщает телеканал «Россия-24».
Обновлено в 02:19
Происшествия
В офисе магазинов «Красное и Белое» проходят обыски
Обновлено 26 декабря в 13:48
Экономика
Биткоин стал самым провальным инвестиционным инструментом 2018 года
Аналитики компании «ФинЭкспертиза» назвали самые выгодные и провальные вложения в 2018 году, пишет 28 декабря «Российская газета».
Обновлено в 00:51
Футбол
Гендиректор «Анжи» покинул свой пост
Олег Флегонтов ушел с поста генерального директора махачкалинского "Анжи", передает ТАСС.
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Нью-Йорке взорвался трансформатор
Взрыв трансформатора произошел на заводе компании Consolidated Edison в Куинсе.
Обновлено вчера в 22:01
Транспорт
Минтранс поддержал ужесточение скоростного режима
Минтранс поддержит введение штрафов за превышение скорости на десять километров в час и более, сообщил глава ведомства Евгений Дитрих.
Обновлено вчера в 10:06
Экономика
АФК «Система» и ВТБ создают фармацевтический холдинг
АФК «Система» (совладелец Владимир Евтушенков) и ВТБ приобрели фармацевтическую компанию «Оболенское» у холдинга Alvansa, основные акционеры которого — Газпромбанк и инвестиционный фонд UFG Private Equity.
Обновлено в 02:53
Политика
Путин подписал закон об отмене роуминга в России
Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роумнига, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 01:14
Политика
В Крыму объяснили необходимость заграждения на границе с Украиной
Крым возвел заграждение на границе с Украиной, чтобы защитить местное население от «сумасшедших выходок» нынешней украинской власти и предупредить возможные провокации.
Обновлено в 02:32
Общество
«Советское шампанское» признали худшим
В «конкурсе» приняли участие несколько известных марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера / ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 01:10
Энергетика
Стоимость нефти марки Brent снизилась на 3%
В ходе торгов на Интерконтинентальной бирже стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 1:07 мск снизилась на 3,007% — до $52,88 за баррель.
Обновлено вчера в 17:07
Экономика
Счетная палата выявила неэффективное регулирование рынка алкоголя
По данным контрольного ведомства, Росалкогольрегулирование в 2016-2018 годах получило из федерального бюджета 5,8 миллиарда рублей в рамках реализации государственной программы регулирования алкогольного рынка.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В ДТП в Алтайском крае пострадали 10 человек
Травмы получили 10 из них, включая восемь детей, жертв нет. Минздрав региона сообщил, что на месте ЧП вели работу пять бригад скорой.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Во Внуково пассажир пытался сбежать с рейса «Победы»
Обновлено в 03:06
Экономика
Центробанк аннулировал лицензии пяти крупных форекс-дилеров
В четверг, 27 декабря, Банк России аннулировал лицензии пяти крупнейших российских форекс-дилеров — ООО «Форекс Клуб», ООО «Фикс Трейд», ООО «Трастфорекс», ООО «Телетрейд Групп» и ООО «Альпари Форекс».
Обновлено вчера в 09:58
Армия и оружие
Гиперзвуковой блок «Авангард» разогнался до скорости в 27 махов
В эфире телеканала "Россия-24" вице-премьер правительства России Юрий Борисов заявил, что боевой блок ракетного комплекса стратегического назначения "Авангард" способен развивать скорость в 27 махов.
Обновлено вчера в 07:46
Политика
Второй блок Таврической ТЭС заработал на полную мощность
Второй блок Таврической теплоэлектростанции (ТЭС) заработал в полную силу заявляет пресс-служба «Ростеха», 27 декабря передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Продажи алкоголя перед Новым годом в России выросли на треть
В розничных магазинах продажи алкоголя за последние две недели в преддверии Нового года выросли на 34%.
Обновлено в 02:36