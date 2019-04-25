Экономика

Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налоговРБК 02:52

Показатель EBITDA (доналоговая прибыль) сократился на 25,9%, до 4,15 млрд руб. В компании объяснили негативную динамику показателей тем, что после налоговой проверки в первом квартале были зарегистрированы дополнительные начисления НДС в размере около 260 млн руб. По словам источника РБК, близкого к компании, речь идет о доначислении налогов, не уплаченных контрагентами Mail.Ru Group.
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Mail.Ru Group сократила прибыль из-за доначисленных налогов

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Finam.Ru02:16
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