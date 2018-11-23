Общество
Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен
Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения ценРБК12:40
Mail.R u Group закрывает свою площадку для сравнения цен «Товары@Mail.Ru» (torg.mail.ru ). Об этом говорится в письме, которое компания разослала магазинам-партнерам, рассказали РБК два источника на рынке электронной коммерции. В сообщении указано, что проект будет закрыт 24 декабря.
РБК12:40
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Общество
Экс-глава РЖД подал иск к «Новой газете» о защите чести
Бывший глава РЖД Владимир Якунин подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к "Новой газете".
Обновлено в 17:12
Общество
Эйфелеву башню закроют 24 ноября из-за протестов «желтых жилетов»
Эйфелева башня будет закрыта для посетителей в субботу в связи с предстоящей в Париже манифестацией "желтых жилетов".
Обновлено в 19:15
Общество
На Красной площади закончили наряжать новогоднюю ёлку
В Москве закончили украшать установленную на Красной площади новогоднюю ёлку, сообщает m24.
Обновлено в 19:15
Общество
Российские дипломаты навестили заключенного в США Юрия Мартышева
Дипломаты посольства РФ посетили заключенного в США россиянина Юрия Мартышева, обвиняемого в кибермошенничестве, как отметили в дипмиссии, россиянин не жалуется на условия содержания и регулярно общается с родственниками по телефону.
Обновлено в 18:51
Общество
Дольче и Габбана принесли извинения после обвинений в расизме
Известные итальянские модельеры Доменико Дольче и Стефано Габбана принесли извинения после того, как бренд Dolce&Gabbana в Китае обвинили в расизме и сексизме.
Обновлено в 18:35
Общество
Депутат объяснил свой совет россиянам работать малярами и уборщицами
Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов объяснил свой совет россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемую работу.
Обновлено в 15:58
Общество
Жители Твери просят отменить концерт Егора Крида
Обновлено в 18:02
Общество
Краснокнижные моржи появились в Белом море спустя несколько столетий
Краснокнижные атлантические моржи снова были замечены в Белом море, где не появлялись в течение нескольких столетий после резкого снижения популяции из-за неограниченного промысла.
Обновлено в 19:16
Общество
В Китае студентка попала в больницу из-за лапши быстрого приготовления
Обновлено в 19:04
Общество
Минпросвещения поддержало идею психологов для учителей в школах
Министерство просвещения России поддержало идею введения в российских школах должности штатного психолога для учителей, которую высказала председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Обновлено в 19:01
Общество
Квартира лидера группы «Сектор Газа» в Воронеже выставлена на продажу
Квартира умершего в 2000 году лидера группы "Сектор Газа" Юрия Хоя (Клинских) выставлена на продажу в Левобережном районе Воронежа, говорится в сообщении агентства недвижимости.
Обновлено в 16:34
Общество
Власти Подмосковья намерены увеличить число камер на дорогах
Обновлено в 14:12
Погода
Январский мороз придет в Москву в ноябре
Как рассказали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, южный циклон, который, вероятно, пройдет южнее Московского региона и не затронет его, пустит холод в столицу.
Обновлено в 14:13
Общество
Каток «Хрустальный» отметил свой 15-летний юбилей
Каток «Хрустальный» Центра спорта и образования «Самбо-70» отметил свой 15-летний юбилей.
Обновлено в 16:13
Общество
Милонов готов есть шишки и кору
Обновлено в 12:36