Общество

Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен
РБК
12:40

Mail.R u Group закрывает свою площадку для сравнения цен «Товары@Mail.Ru» (torg.mail.ru ). Об этом говорится в письме, которое компания разослала магазинам-партнерам, рассказали РБК два источника на рынке электронной коммерции. В сообщении указано, что проект будет закрыт 24 декабря.
РБК12:40

Подробнее о событии

Mail.ru закрывает сервис по сравнению цен на товары

Российская газета15:13

Mail.Ru Group закроет сервис «Товары»

News.ru14:45

Mail.ru Group закроет один из сервисов

Национальная служба новостей14:27

Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен на товары

ТАСС14:19

Mail.ru Group закрывает сервис по сравнению цен на товары

Rambler News Service13:53

Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен

Ведомости13:52

Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен

РБК12:40
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