Экономика
Mail.R u Group закрывает свою площадку для сравнения цен «Товары@Mail.Ru» (torg.mail.ru ). Об этом говорится в письме, которое компания разослала магазинам-партнерам, рассказали РБК два источника на рынке электронной коммерции. В сообщении указано, что проект будет закрыт 24 декабря.
РБКвчера в 12:40
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Энергетика
На рынке нефти сформировался «смертельный крест»
Обновлено в 02:48
Экономика
Экономисты назвали главные риски для экономики России в 2019 году
2019 год — самый тяжелый Как отмечают авторы прогноза ВШЭ, основные риски для экономического роста придутся на 2019 год.
Обновлено в 03:01
Экономика
NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan
Обновлено в 02:40
Экономика
Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине
Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено в 02:12
Экономика
Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках
«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено в 02:46
Экономика
Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино
Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
Китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ
МВФ больше года предупреждает о ростке долга бедных стран.
Обновлено в 02:51
Экономика
Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год
Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:24
Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
ФАС разрешила Сбербанку войти в правление New Stream Group
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России разрешила Сбербанку приобрести «золотую» привилегированную акцию кипрской компании Vikay Industrial, основного акционера группы компаний New Stream Group и Антипинского НПЗ, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 11:02
Экономика
Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»
Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено вчера в 14:08
Экономика
Товары со знаком органической продукции появятся в РФ в 2020 году
В 2020 году сертифицированные на выпуск органики компании смогут наносить этот знак на упаковку своей продукции, сообщил исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко на конференции "Эко био органик продукция в ритейле: путь к потребителю" в Москве.
Обновлено вчера в 12:37
Энергетика
На Украине запретили операторам накручивать цены на газ
Операторам газораспределительных сетей на Украине запретили накручивать цену на голубое топливо, заявила глава Национальной комиссии Украины по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Оксана Кривенко, сообщает 23 ноября «112 Украина».
Обновлено вчера в 14:02
Экономика
Вертолетную отрасль ждет дефицит кадров
Дефицит летчиков возникнет из-за роста поставок в Россию гражданских вертолетов, считает Мартиросов.
Обновлено вчера в 12:31
Экономика
Красноярские власти намерены привлечь 20 млрд руб на нацпроекты
Правительство Красноярского края планирует привлечь 20 миллиардов рублей из федерального бюджета на реализацию национальных проектов, сообщил зампред правительства региона Сергей Верещагин на международном инновационном форуме в Железногорске.
Обновлено в 00:40