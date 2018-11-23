Экономика

Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен
РБК
вчера в 12:40

Mail.R u Group закрывает свою площадку для сравнения цен «Товары@Mail.Ru» (torg.mail.ru ). Об этом говорится в письме, которое компания разослала магазинам-партнерам, рассказали РБК два источника на рынке электронной коммерции. В сообщении указано, что проект будет закрыт 24 декабря.
РБКвчера в 12:40

Подробнее о событии

Mail.Ru до конца года закроет сервис сравнения цен

Телеканал 360°вчера в 23:10

Компания Mail.ru в декабре закроет сервис для сравнивания цен на товары

Life.ruвчера в 22:22

Компания Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен на товары

Известиявчера в 18:29

Mail.ru закрывает сервис по сравнению цен на товары

Российская газетавчера в 15:13

Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен на товары

ТАССвчера в 14:19

Mail.ru Group закроет сервис сравнения цен

Ведомостивчера в 13:52

Mail.Ru Group решила закрыть свой сервис сравнения цен

РБКвчера в 12:40
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Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 04:44, Ашберн
Энергетика

СМИ указали на формирование «креста смерти» на нефтяном рынке

Обновлено в 04:29
Экономика

Эксперты назвали главные риски для экономики России в 2019 году

Экономисты Центра развития НИУ ВШЭ считают, что темпы роста ВВП России не превысят 1,6—1,9% в ближайшие три года.
Обновлено в 04:39
Экономика

NHK: Карлос Гон должен был получить $70 млн после ухода из Nissan

Бывший председатель совета директоров Nissan Карлос Гон должен был получить около $70,8 млн после ухода из компании в качестве дополнительного выходного пособия.
Обновлено в 04:11
Экономика

Суд Киева отменил арест имущества «дочки» Сбербанка на Украине

Киевский апелляционный суд отменил решения частного исполнителя, которыми накладывался арест на все движимое и недвижимое имущество "дочки" Сбербанка на Украине.
Обновлено в 03:32
Экономика

ВРП Югры увеличился на 2,7% в 2018 году

Валовой региональный продукт (ВРП) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2018 году увеличился на 2,7% по сравнению с прошлым годом и превысил 3 трлн 396 млрд рублей.
Обновлено в 03:59
Экономика

Лукашенко одобрил размещение гособлигаций на $2 млрд на внешних рынках

«Документом одобряется привлечение правительством государственных займов Республики Беларусь в 2018—2020 годах путём эмиссии на внешних финансовых рынках долгосрочных государственных ценных бумаг на сумму, эквивалентную $2 млрд», — говорится в тексте.
Обновлено в 02:46
Энергетика

«Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» ещё $3,8 млн

«Нафтогаз» взыскал $3,8 млн переплаты «Газпрома» за транзит газа в октябре в счёт долга по решению Стокгольмского арбитража, сообщает пресс-служба компании.
Обновлено в 02:18
Экономика

Роман Абрамович запустит фонд для инвестиций в российское кино

Миллиардер займется поддержкой российского кино, рассказали РБК три источника в отрасли.
Обновлено в 03:39
Экономика

Goldman Sachs увеличил долю в «О’кей»

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs увеличил долю в российском ретейлере «О'кей» до 9,37%, следует из раскрытия компании на Лондонской фондовой бирже.
Обновлено в 04:17
Экономика

Китайские займы заставляют бедные страны обращаться к МВФ

МВФ больше года предупреждает о росте долга бедных стран.
Обновлено в 02:51
Экономика

Севастопольскую приватизацию перенесли на декабрь

Вновь рассмотреть план приватизации севастопольские депутаты планируют 4 декабря.
Обновлено в 04:03
Экономика

Бундестаг принял рекордный для Германии госбюджет на 2019 год

Бундестаг принял в пятницу государственный бюджет Германии на 2019 год в объеме €356,4 млрд, что почти на 13 млрд больше, чем в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:24
Финансы

Россельхозбанк попрощался с планами закончить год без убытка

Прошлый год госбанк закончил с чистым убытком в размере 19,5 млрд руб.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика

Товары со знаком органической продукции появятся в РФ в 2020 году

В 2020 году сертифицированные на выпуск органики компании смогут наносить этот знак на упаковку своей продукции, сообщил исполнительный директор Национального органического союза (НОС) Олег Мироненко на конференции "Эко био органик продукция в ритейле: путь к потребителю" в Москве.
Обновлено в 04:25
Экономика

Регионы попросили Путина исключить рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

Регионы попросили президента принять меры, чтобы исключить рост цен на рынке долевого строительства после вступления в силу закона об эскроу-счетах.
Обновлено в 01:28
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