Технологии

Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником
UfaTime.ru
07:09

Компания Mail.ru Group разрабатывает собственного голосового помощника. Об этом пишет газета "Ведомости". Вице-президент компании Анна Артамонова подтвердила, что холдинг действительно работает над голосовым ассистентом.
UfaTime.ru07:09
с чего всё началось

Mail.ru Group разрабатывает собственного голосового помощника

Mail.ru Group работает над собственным голосовым помощником, рассказали «Ведомостям» человек, узнавший об этом от участника проекта, и знакомый топ-менеджеров Mail.ru Group. По их словам, рабочее название помощника – «Маруся».
Ведомостивчера в 16:49

Подробнее о событии

Mail.ru Group разрабатывает собственного голосового помощника

Ведомостивчера в 16:49

Mail.Ru Group решила создать собственного голосового помощника

РБКвчера в 22:53

СМИ узнали о разработке в Mail.ru Group голосового помощника

Телеканал 360°00:25

Mail.Ru вслед за «Алисой» от «Яндекса» разрабатывает голосового помощника

РИА Новости01:00

Mail.ru Group начал разработку собственного голосового помощника и колонки

Интерфакс01:56

Mail.ru создаст своего голосового помощника

Коммерсантъ04:15

Стоит ли покупать «умные» колонки

ТАСС03:45
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Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 08:21, Ашберн
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