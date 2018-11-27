Технологии
Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощником
Mail.Ru Group работает над собственным голосовым помощникомUfaTime.ru07:09
Компания Mail.ru Group разрабатывает собственного голосового помощника. Об этом пишет газета "Ведомости". Вице-президент компании Анна Артамонова подтвердила, что холдинг действительно работает над голосовым ассистентом.
UfaTime.ru07:09
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с чего всё началось
Mail.ru Group работает над собственным голосовым помощником, рассказали «Ведомостям» человек, узнавший об этом от участника проекта, и знакомый топ-менеджеров Mail.ru Group. По их словам, рабочее название помощника – «Маруся».Ведомостивчера в 16:49
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