Mail.ru Group работает над собственным голосовым помощником, рассказали «Ведомостям» человек, узнавший об этом от участника проекта, и знакомый топ-менеджеров Mail.ru Group. По их словам, рабочее название помощника – «Маруся».

с чего всё началось

Компания Mail.ru Group разрабатывает собственного голосового помощника. Об этом пишет газета "Ведомости". Вице-президент компании Анна Артамонова подтвердила, что холдинг действительно работает над голосовым ассистентом.

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