Авто

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDriveРБК вчера в 04:00

Mail.Ru Group в партнерстве с инвесткомпанией Proxima Capital Group договорились о приобретении контрольной доли в компании YouDrive, которая развивает сервисы каршеринга, говорится в сообщении интернет-холдинга, поступившем в РБК.
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Подробнее о событии

Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

Известиявчера в 05:50

Mail.ru Group купила долю в YouDrive

Коммерсантъвчера в 04:00

Mail.ru Group и Proxima Capital приобрели контрольную долю в каршеринге YouDrive

ТАССвчера в 04:07

Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive

Rambler News Serviceвчера в 04:00

Mail.ru Group с партнером купила каршеринг YouDrive

Ведомостивчера в 04:00

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

РБКвчера в 04:00

Mail.ru Group и Proxima Capital приобретают контрольную долю в каршеринге YouDrive

Финмаркетвчера в 04:09
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Политика

Путин прибыл во дворец президента Финляндии

Обновлено 21 августа в 12:36
Наука

Отказ от курения может повлиять положительно на здоровье

По данным американских врачей, отказ от курения повлиял на здоровье заядлого курильщика со стажем более 20 лет.
Обновлено вчера в 19:03
Культура

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено вчера в 07:32
Политика

США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot

Обновлено вчера в 23:21
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол

Черданцев жёстко высказался о защитнике «красно-белых» Айртоне

Один из самых известных и эмоциональных телекомментаторов Геогрий Черданцев в жёсткой манере высказался о защитнике "Спартака" Айртоне, после поражения москвичей от "Браги" в Лиге Европы (0:1).
Обновлено вчера в 18:29
Политика

G7 обсудит возможность возвращения России в объединение

Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.
Обновлено вчера в 15:34
Гаджеты

Bloomberg: Apple презентует в сентябре три новых iPhone

Apple в сентябре представит три новые модели iPhones, передает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений

Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено вчера в 15:31
Армия и оружие

Появились сообщения о получении США танка Т-90

США имеют в своем распоряжении основной боевой танк Т-90 со сварной башней, сообщил в Twitter эксперт польского журнала Nowa Technika Wojskowa («Новая военная техника») Дамиан Ратка.
Обновлено вчера в 12:44
Культура

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине «скорой»

В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в машине скорой помощи четырехлетней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в региональном Следственном управлении СК РФ.
Обновлено вчера в 20:52
Кино

Джеки Чан и Арнольд Шварценеггер задолжали авторам «Вия»

Управляющий «Русской фильм группы» (РФГ) Кирилл Бодров подал иск в Арбитражный суд Москвы против кинокомпании China Film Group, и актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Палестинец попытался закидать гранатами израильских военных на границе Газы

Вооруженный палестинец в ночь на пятницу атаковал израильских военных на границе сектора Газа и был ранен ответным огнем, сообщили армия и медики.
Обновлено в 01:17
Авто

Трамп раскритиковал Ford Motor за приверженность «зелёным» стандартам

Andrew Harrer, Bloomberg, Getty Images Вчера гнев Трампа вплоть до публикации резкой критики в ленте Twitter вызвало решение компании Ford Motor заключить соглашение со штатом Калифорния о поддержке углублённых экологических стандартов.
Обновлено вчера в 08:44
Происшествия

В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров

В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
Обновлено вчера в 09:49
Экономика

Акции «ТрансКонтейнера» обновили исторический максимум

Малоликвидные акции компании «ТрансКонтейнер» обновили исторический максимум после публикации отчетности по МСФО за полугодие, показавшей рост чистой прибыли на 90%.
Обновлено вчера в 06:26
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Технологии

В России научились распознавать человека по силуэту и отслеживать его

Специалистами российской компании Ntechlab разработана новая технология распознавания человека по силуэту, с помощью которой можно будет отследить его перемещение на местности.
Обновлено в 00:35
Хоккей

«Металлург» крупно обыграл «Сибирь» на мемориале Ромазана

«Сибирь» же голевыми моментами не отметилась. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу магнитогорского «Металлурга».
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами

После массовой драки среди жителей кемеровского Подгорного, в село прибыли ОМОНовцы для контроля над ситуацией.
Обновлено вчера в 05:14
Авто

Концерн Volkswagen создал кроссоверообразный хэтч Polo

Компания Volkswagen представила внедорожную модификацию хэтчбека Polo предыдущей генерации.
Обновлено вчера в 10:19
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Кемеровской области

Три человека погибли и один пострадал в пятницу в результате ДТП в Кемеровской области, сообщили ТАСС в ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 22:58
Здоровье

Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров

Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия

Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке

Обновлено вчера в 06:31
Политика

Кремль подтвердил контакты с Украиной по обмену пленными

В Кремле подтвердили наличие диалога с Украиной относительно обмена задержанными и осужденными.
Обновлено вчера в 10:01
Происшествия

В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских

Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено вчера в 09:08
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу

Обновлено вчера в 13:01
Космос

К МКС вылетели ракета «Союз» и робот Федор

Отмечается, что корабль доставит членам экипажа МКС технику для экспериментов, медикаменты, контейнеры с питанием, посылки и робота Федора, которого космонавты будут испытывать в ходе полета.
Обновлено вчера в 12:48
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
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