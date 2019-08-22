Авто
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDriveРБК 04:00
Mail.Ru Group в партнерстве с инвесткомпанией Proxima Capital Group договорились о приобретении контрольной доли в компании YouDrive, которая развивает сервисы каршеринга, говорится в сообщении интернет-холдинга, поступившем в РБК.
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Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:24
Общество
Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам
Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.
Обновлено в 05:04
Политика
Более ста ученых потребовали освободить фигурантов «дела 27 июля»
112 российских ученых, работающих в российских вузах и за рубежом, потребовали освободить фигурантов "дела 27 июля", которых обвиняют в участии в массовых беспорядках, и прекратить их уголовное преследование.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Актеров «Коляда-театра» избили в Екатеринбурге
Обновлено в 03:05
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Общество
Чиновники обещали не запрещать смартфоны в московских школах
Ранее в Минпросвещения объяснили рекомендацию ограничить использование смартфонов в школах намерением ограничить потенциальный вред для здоровья и повысить эффективность образовательного процесса.
Обновлено в 06:04
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье
В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ
Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 05:50
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Общество
Врио челябинского губернатора: День флага объединяет
День Государственного флага России объединяет весь её многонациональный народ.
Обновлено в 01:23
Футбол
РФС продал 16 тыс. билетов на матч Россия — Казахстан
Напомним, отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана пройдёт 9 сентября в Калининграде.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Калифорнии самолет сгорел на взлетно-посадочной полосе
Всем пассажирам и членам экипажа удалось покинуть воздушное судно Самолет марки Cessna Citation сгорел на взлетно-посадочной полосе в американском штате Калифорния, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Названы самые популярные песни лета 2019 года в Москве
Обновлено в 05:46
Наука
Владельцы домашних животных распознали эмоции в жалобном мяуканье и скулении
Люди, у которых есть домашние животные, могут распознать в кошачьих и собачьих звуках эмоции — в отличие от тех, у кого животных нет.
Обновлено в 06:06
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Здоровье
Минздрав Украины отчитался о кори
В июле корью заболели 1447 человек, такие данные приводит украинский минздрав.
Обновлено в 05:37
Наука
Инжиниринговый центр открылся в РХТУ им. Д.Менделеева
Компании готовы внедрять в производство результаты исследований инжинирингового центра, который был открыт 21 августа 2019 г. в Российском химико-технологическом университете (РХТУ) им. Д.Менделеева.
Обновлено вчера в 06:02
Политика
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.
Обновлено вчера в 12:39
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Кличко пожаловался на атаку троллей в Instagram
Страница мэра Киева Виталия Кличко в Instagram оказалась заблокирована.
Обновлено в 06:43
Экономика
У россиян стало меньше свободных денег
Отмечается, что индекс свободных денег у россиян в июле уменьшился на 10 % по сравнению с июньским показателем, а его значение достигло отметки в 29,3 тыс. рублей.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53