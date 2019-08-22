Авто
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDriveРБК 04:00
В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 05:21, Ашберн
Технологии
МТС и «М.Видео-Эльдорадо» запустили новый розничный формат
В перспективе компании МТС и «М.Видео-Эльдорадо» видят потенциал не только в совместных розничных продажах, но и в проектах, связанных с финансовыми сервисами, программами лояльности и аналитикой данных, отмечается в сообщении.
Обновлено в 04:31
Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Москве полиция задержала похоронщика-миллионера
Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Заблудившуюся в лесу под Нижним Новгородом девочку нашли живой
Обновлено вчера в 15:59
Футбол
РФС продал на матч Россия — Казахстан уже 16 тысяч билетов
Уже 16 тысяч билетов продано на матч отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана, сообщили в пресс-службе РФС.
Обновлено в 03:55
Кино
Сериал «Мандалорец» покажет странную сторону «Звездных войн»
В интервью THR автор и шоураннер сериала «Мандалорец» Джон Фавро признался, что его проект — «Безумный Макс» во вселенной «Звездных войн».
Обновлено в 05:09
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Шоу-бизнес
«Афродита»: Анна Чиповская восхитила шикарной фигурой в купальнике
На фотографии Анна Чиповская запечатлена, выходящей из моря в сексуальном черном купальнике, который открывает плоский живот и длинные стройные ноги.
Обновлено в 03:24
Политика
Виктор Бут назвал подозрительной смерть Эпштейна в тюрьме
Бут рассказал, что два года находился в тюрьме Нью-Йорка, где Эпштейна нашли мёртвым.
Обновлено в 04:06
Политика
Флаги России подняли над Донецком
Российские флаги подняли 22 августа в Донецке вместо флагов самопровозглашенной Донецкой Народной Республики.
Обновлено в 04:13
Наука
Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.
Обновлено в 01:49
Культура
Фестиваль «Таврида – АРТ» отмечает День флага России
Старт празднования Дня флага России задал зрелищный флешмоб, на котором 4,5 тыс. представителей творческой молодежи, а также выдающиеся деятели культуры и искусства мирового уровня под исполнение гимна России развернули российский триколор размером 12 на 18 метров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Обновлено в 02:55
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Кино
Человек-паук покидает Marvel: 10+ самых смешных приколов на эту тему
21 августа в Сети появилась новость о том, что корпорации Sony и Disney не смогли договориться о продлении прав на героя Тома Холланда и в связи с этим Питер Паркер больше не будет появляться в фильмах киновселенной Marvel.
Обновлено в 03:49
Космос
NASA начало подготовку к миссии по исследованию одной из лун Юпитера
Обновлено вчера в 00:19
Шоу-бизнес
У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Происшествия
В Ульяновске мужчина устроил стрельбу
Мужчина стрелял из ружья в офисе фирмы в Ульяновске, один человек пострадал, сообщает УМВД по региону.
Обновлено в 02:49
Футбол
«ПСЖ» отказался продать Неймара в «Реал»
Обновлено в 04:09
Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14".
Обновлено вчера в 23:41
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 14:27
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Общество
Яндекс.Музыка назвал самые популярные песни в разных городах России
Сервис Яндекс.Музыка запустил плейлисты для крупнейших городов России, состоящие из самых популярных композиций в том или ином регионе.
Обновлено в 04:25