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Mail.Ru Group купила каршеринг YouDriveДождь вчера в 04:20

Mail.Ru Group объявила о покупке контрольной доли каршеринговой компании YouDrive. Об этом говорится на сайте холдинга. Партнером Mail.Ru Group в этой сделке выступила Proxima Capital.
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Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

Известиявчера в 05:50

Mail.ru Group и Proxima Capital приобретают контрольную долю в каршеринге YouDrive

Финмаркетвчера в 04:09

Mail.ru Group с партнером купила каршеринг YouDrive

Ведомостивчера в 04:00

Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive

Rambler News Serviceвчера в 04:00

Mail.ru Group и Proxima Capital приобрели контрольную долю в каршеринге YouDrive

ТАССвчера в 04:07

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

РБКвчера в 04:00

Mail.ru Group купила долю в YouDrive

Коммерсантъвчера в 04:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Экономика

Сотрудникам ГАЗа санкционировали отпуск

Группа ГАЗ Олега Дерипаски уведомила сотрудников о переводе на четырехдневную рабочую неделю с 21 октября по 20 апреля 2020 года, сообщается на форумах сотрудников предприятия.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену

Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено вчера в 04:56
Общество

Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills

Организаторы ожидают, что WorldSkills посетят до 200 тысяч человек, а в четверг место турнира осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 10:03
Футбол

«Спартак» проиграл в Португалии

Накануне московская команда уступила «Браге» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 01:32
Культура

Скончался заслуженный артист России Виктор Власов

Артист ушел из жизни в возрасте 65 лет.
Обновлено вчера в 23:55
Гаджеты

В России зафиксировано резкое снижение популярности планшетов

Продажи смартфонов сократились за первые шесть месяцев года почти на четверть. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.
Обновлено в 01:35
Политика

Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении РФ в G8

Глава партии "Национальное объединение" и член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен отреагировала на нежелание Европы возвращать Россию в G8.
Обновлено вчера в 23:12
Общество

Последний зарубежный эксплуатант SSJ100 продает российские самолеты

Interjet ищет покупателей на российские самолеты Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100).
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

В Приморье возбудили дело по факту смерти ребенка в машине «скорой»

В Приморье следователи возбудили уголовное дело по факту гибели в машине скорой помощи четырехлетней девочки, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию, полученную в региональном Следственном управлении СК РФ.
Обновлено вчера в 20:52
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу

Обновлено вчера в 13:01
Армия и оружие

Появилось видео с жёстким тестом автомата Калашникова

Тесты на устойчивость автомата Калашникова к загрязнению порой принимают самые немыслимые формы.
Обновлено вчера в 03:21
Политика

Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном

Обновлено вчера в 16:23
Единоборства

Перед боем «Ковалев vs Ярд» прошли открытые тренировки

Сегодня, 22 августа, на площади возле ледовой арены «Трактор» состоялись открытые тренировки боксеров, участвующих в поединках, приуроченных к шоу «Ковалев vs Ярд».
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Глава Иркутской области Левченко оставил Алашкевич в должности

Как только разразился скандал, она спешно ушла в отпуск, отметив только, что на отдыхе дождется итогов проверки, которую инициировал ее начальник, губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Обновлено вчера в 07:44
Кино

Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров

Обновлено вчера в 06:29
Происшествия

Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии

В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

В Кузбассе три человека погибли в ДТП с дорожным катком

В Кемеровской области три человека погибли, несовершеннолетний ребенок получил травмы в результате аварии с участием иномарки и дорожного катка, сообщает региональное управление МВД России.
Обновлено в 01:39
Происшествия

ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами

Сотрудники ОМОНа прибыли в село Подгорное Кемеровской области из-за массовой драки между цыганами и местными жителями.
Обновлено вчера в 05:38
Армия и оружие

Россия заявила об угрозе краха еще одного договора после ДРСМД

Обновлено вчера в 16:10
Общество

Исследователи засняли повреждения «Титаника»

В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие

США назвали военную деятельность России недостаточно открытой

США считают недостаточной открытость России в плане предоставления информации о своей военной деятельности, что предусматривается Венским документом (ВД) 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.
Обновлено вчера в 15:28
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 22:11
Культура

Суд в Москве вернётся к рассмотрению дела Кирилла Серебренникова

Мещанский суд города Москвы 23 августа вернётся к рассмотрению дела "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова.
Обновлено вчера в 21:34
Энергетика

Цены на нефть снижаются в четверг

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Обновлено вчера в 01:31
Футбол

Окслейд-Чемберлен продлил контракт с «Ливерпулем»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен продлил контракт с клубом, информирует пресс-служба «красных».
Обновлено вчера в 14:14
Шоу-бизнес

Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате

Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено 21 августа в 20:40
Общество

Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов

Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Кино

С Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера просят взыскать 216,6 млн рублей

Обновлено в 01:08
Происшествия

Трех полицейских обвинили в изнасиловании проститутки в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 12:21
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
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