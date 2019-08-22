Авто
Mail.Ru Group купила каршеринг YouDriveДождь 04:20
Mail.Ru Group объявила о покупке контрольной доли каршеринговой компании YouDrive. Об этом говорится на сайте холдинга. Партнером Mail.Ru Group в этой сделке выступила Proxima Capital.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
Гаджеты
В Google раскрыли название нового Android
Руководство Google заявило, что в компании решили отказаться от названий десертов, используемых в новых версиях Android.
Обновлено в 16:32
Политика
В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД
Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено в 14:08
Политика
Путин призвал уделять особое внимание экологии при развитии угледобычи
Президент России Владимир Путин заявил, что рост объемов угледобычи в стране не должен наносить ущерб природе.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе свечей
Ранее при пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека. Из здания были эвакуированы 200 человек.
Обновлено в 12:24
Шоу-бизнес
Марат Башаров мечтает вернуть бывшую жену, которую жестоко избил
Марат Башаров с сыном Напомним, что о своем романе с Елизаветой Шевырковой Марат Башаров заявил в 2016 году.
Обновлено в 04:17
Наука
Обнаружен микроорганизм, разлагающий нефть на углекислый газ и метан
Обновлено 20 августа в 18:17
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту
Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.
Обновлено в 01:52
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Кино
Кредиторы «Вия» добрались до Китая
К субсидиарной ответственности требуют привлечь актеров сиквела фильма Кредиторы "Русской Фильм Группы" (РФГ) — производителя одного из самых кассовых российских фильмов "Вий 3D" — продолжают попытки взыскать долги.
Обновлено в 19:12
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Футбол
Кейлор Навас может перейти в ПСЖ
Навас не хочет быть вторым номером и заменой Тибо Куртуа, поэтому принял решение сменить команду.
Обновлено в 15:40
Хоккей
«Металлург» крупно обыграл «Сибирь» на мемориале Ромазана
«Сибирь» же голевыми моментами не отметилась. Матч завершился со счетом 6:0 в пользу магнитогорского «Металлурга».
Обновлено в 12:46
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Здоровье
Для спасения Любавы Ефимовой не хватает 758 506 руб
Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 55 тыс. руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 129 894 руб.
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
Российская «Армата» оказалась небоеспособной
Обновлено в 17:14
Политика
Эксперт: СССР подписал пакт о ненападении с Германией последним
Ранее, в январе 1934 года, был подписан договор о ненападении между Германией и Польшей, пакт Пилсудского – Гитлера.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Суд не продлил арест Алексею Навальному
Обновлено в 17:38
Политика
Джонсон на встрече с Макроном положил ногу на столик
Обновлено в 17:05
Футбол
Станислав Черчесов назовет состав сборной России в понедельник
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым в понедельник назовет имена игроков, вызванных на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 с командами Шотландии и Казахстана.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Женщина летела на похороны родственника Сотрудники авиакомпании "Победа" не пустили одну из пассажирок на рейс до Чебоксар.
Обновлено в 10:01
Наука
Waymo поделилась с учеными собранными автопилотом данными
Компания Waymo (подразделение холдинга Alphabet), один из ведущих разработчиков алгоритмов автомобильного автопилота, разместила собственный масштабный датасет в открытом доступе.
Обновлено в 10:55
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Общество
В Сети появилось видео разрушающегося на дне Атлантики «Титаника»
Впервые за 14 лет экспедиций ученые засняли затонувший в 1912 году пароход "Титаник", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:10
Политика
Вашингтон назвал условие возвращения России в G8
Необходимым условием возвращения к формату G8 является обращение со стороны России к остальным государствам G7, заявили в Белом доме, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:30
Общество
Часть российских младшеклассников начнёт изучать психологию
Главный внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе сообщил, что ученики части российских школ в наступающем учебном году примут участие в пилотном проекте, который предполагает изучение психологии в учебном заведении.
Обновлено в 08:00
Футбол
Черданцев жёстко высказался о защитнике «красно-белых» Айртоне
Один из самых известных и эмоциональных телекомментаторов Геогрий Черданцев в жёсткой манере высказался о защитнике "Спартака" Айртоне, после поражения москвичей от "Браги" в Лиге Европы (0:1).
Обновлено в 18:29
Здоровье
Переносчики смертельных болезней надвигаются на центр России, сообщили СМИ
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено в 18:31