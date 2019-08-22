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Mail.Ru Group купила каршеринг YouDriveДождь 04:20

Mail.Ru Group объявила о покупке контрольной доли каршеринговой компании YouDrive. Об этом говорится на сайте холдинга. Партнером Mail.Ru Group в этой сделке выступила Proxima Capital.
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Mail.ru Group с партнером купила каршеринг YouDrive

Ведомости04:00

Mail.ru Group и Proxima Capital приобретают контрольную долю в каршеринге YouDrive

Финмаркет04:09

Mail.ru Group и Proxima Capital приобрели контрольную долю в каршеринге YouDrive

ТАСС04:07

Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive

Rambler News Service04:00

Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

Известия05:50

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

РБК04:00

Mail.ru Group купила долю в YouDrive

Коммерсантъ04:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:21, Ашберн
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