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Mail.Ru Group купила каршеринг YouDriveДождь 04:20

Mail.Ru Group объявила о покупке контрольной доли каршеринговой компании YouDrive. Об этом говорится на сайте холдинга. Партнером Mail.Ru Group в этой сделке выступила Proxima Capital.
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Подробнее о событии

Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive

Rambler News Service04:00

Mail.ru Group и Proxima Capital приобретают контрольную долю в каршеринге YouDrive

Финмаркет04:09

Mail.ru Group и Proxima Capital приобрели контрольную долю в каршеринге YouDrive

ТАСС04:07

Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

Известия05:50

Mail.ru Group с партнером купила каршеринг YouDrive

Ведомости04:00

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

РБК04:00

Mail.ru Group купила долю в YouDrive

Коммерсантъ04:00
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 16:40, Ашберн
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Организаторы ожидают, что WorldSkills посетят до 200 тысяч человек, а в четверг место турнира осмотрел премьер-министр Дмитрий Медведев.
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В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
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Над Донецком подняли флаг России

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Исполняющий обязанности постпреда США при ООН Джонатан Коэн обвинил Россию в намерении нарастить ядерный потенциал в ближайшее десятилетие.
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Армия и оружие

Стало известно о приобретении США танка Т-90

По его данным, США давно стали обладателями такой боевой машины.
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Политика

В Белом доме назвали «ключевой фактор» для возвращения России в G8

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Обновлено в 16:23
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Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
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Глубоко под океаном был идентифицирован огромный резервуар метана

Научные сотрудники Океанографического института Вудс-Хоул в США узнали о причинах появления под дном земных океанов огромного резервуара метана.
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Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

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Умер заслуженный артист России Виктор Власов

В четверг, 22 августа, в 65 лет умер заслуженный артист России Виктор Власов.
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Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
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Шесть врачей из двух хирургических отделений ЦГБ №1 в Нижнем Тагиле решили уволиться из-за высоких нагрузок и низких зарплат.
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Не менее четырех человек пострадали. По данным телеканала, стрельба открыла неизвестная женщина.
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Космос

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По данным портала Phys.org, образец, вызвавший вопросы у Немчина, был доставлен на Землю в 1971 году и стал одним из камней, добытых в рамках миссии "Апполон-14".
Обновлено 20 августа в 03:20
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Австрийские разработчики создали аксессуар Cybershoes, позволяющий переносить движения ног человека в VR.
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Вокруг украинских силовиков, попавших в «Иловайский котел» в августе 2014 года, было три кольца окружения.
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