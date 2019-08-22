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Mail.Ru Group купила каршеринг YouDriveДождь 04:20

Mail.Ru Group объявила о покупке контрольной доли каршеринговой компании YouDrive. Об этом говорится на сайте холдинга. Партнером Mail.Ru Group в этой сделке выступила Proxima Capital.
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Mail.ru Group объявила о покупке каршеринга YouDrive

Известия05:50

Mail.ru Group и Proxima Capital приобретают контрольную долю в каршеринге YouDrive

Финмаркет04:09

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

РБК04:00

Mail.Ru Group стала совладельцем каршеринга YouDrive

Rambler News Service04:00

Mail.ru Group с партнером купила каршеринг YouDrive

Ведомости04:00

Mail.ru Group и Proxima Capital приобрели контрольную долю в каршеринге YouDrive

ТАСС04:07

Mail.ru Group купила долю в YouDrive

Коммерсантъ04:00
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Обновлено 20 августа в 22:59
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

В Британии снимают сериал о Путине

Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Транспорт

В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД в Москве

Основное нарушение ПДД в Москве - превышение скорости, рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Видео спасения девочки, которая провела в нижегородском лесу 3 дня

В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье.
Обновлено в 01:37
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Музыка

Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
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Политика

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак

Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Здоровье

Эксперты: Ростки пшеницы помогают в похудении

Еще один полезный эффект от употребления ростков пшеницы – снижение уровня сахара в крови, что было доказано экспериментально.
Обновлено в 08:54
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид

Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено в 02:37
Происшествия

Суд отказался продлевать срок ареста счетов по делу Абызова

Обновлено в 10:43
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и Minecraft

Эксперты Института развития интернета обратились в Минпросвещения РФ с предложением ввести в школьную программу в качестве факультативов уроки по компьютерным играм.
Обновлено в 03:17
Политика

Путин напомнил об опасностях угледобычи в России

«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
Обновлено в 09:06
Космос

Индия успешно вывела станцию «Чандраян-2» на лунную орбиту

Обновлено 20 августа в 16:16
Общество

Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве

Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Футбол

«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»

Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер».
Обновлено в 04:33
Политика

Трамп поддержал возвращение России в G8

Обновлено 20 августа в 15:46
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет

Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека

В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Кино

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Футбол

«Олимпиакос» прокомментировал разгром «Краснодара» в Лиге чемпионов

«Олимпиакос» в Twitter опубликовал запись по итогам победы над «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие

Украинские военные укрепляют свои позиции в Донбассе

Вдоль линии соприкосновения на Донбассе замечено укрепление позиций украинских военных.
Обновлено в 10:55
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Здоровье

В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги

В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Хоккей

«Автомобилист» с крупным счетом уступил рижскому «Динамо»

Обновлено вчера в 00:04
Энергетика

РБК: Треть доходов бюджета России связана с нефтью и газом

При подсчете нефтегазовых доходов в расширенном понимании РБК получил сумму в 10,5 трлн рублей — это поступления по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 2018 году.
Обновлено в 06:12
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