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Mail.Ru Group купила каршеринг YouDriveДождь 04:20
Mail.Ru Group объявила о покупке контрольной доли каршеринговой компании YouDrive. Об этом говорится на сайте холдинга. Партнером Mail.Ru Group в этой сделке выступила Proxima Capital.
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Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Британский телеканал Channel 4 снимет документальный фильм о президенте России Владимире Путине.
Обновлено в 10:39
Транспорт
В ЦОДД назвали самое распространенное нарушение ПДД в Москве
Основное нарушение ПДД в Москве - превышение скорости, рассказал руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Видео спасения девочки, которая провела в нижегородском лесу 3 дня
В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье.
Обновлено в 01:37
Футбол
«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы
Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Богомолов подтвердил будущую свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов подтвердил появившуюся в СМИ информацию о намерении официально создать семью с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Эксперты: Ростки пшеницы помогают в похудении
Еще один полезный эффект от употребления ростков пшеницы – снижение уровня сахара в крови, что было доказано экспериментально.
Обновлено в 08:54
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Общество
Специалисты Роскачества нашли в электрических чайниках формальдегид
Эксперты Роскачества проверили электрические чайники на безопасность. Исследование затронуло 30 моделей.
Обновлено в 02:37
Киберспорт
В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и Minecraft
Эксперты Института развития интернета обратились в Минпросвещения РФ с предложением ввести в школьную программу в качестве факультативов уроки по компьютерным играм.
Обновлено в 03:17
Политика
Путин напомнил об опасностях угледобычи в России
«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
Обновлено в 09:06
Космос
Индия успешно вывела станцию «Чандраян-2» на лунную орбиту
Обновлено 20 августа в 16:16
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Футбол
«МЮ» заплатит Алексису Санчесу, если тот перейдет в «Интер»
Сообщается, что Алексис Санчес может получить от «красных дьяволов» 36 млн. фунтов в случае перехода в «Интер».
Обновлено в 04:33
Политика
Трамп поддержал возвращение России в G8
Обновлено 20 августа в 15:46
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет
Отмечается, что для 35-летней актрисы и 56-летнего режиссера малыш станет первым. Однако срок беременности и пол ребенка не сообщаются.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия
При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Олимпиакос» прокомментировал разгром «Краснодара» в Лиге чемпионов
«Олимпиакос» в Twitter опубликовал запись по итогам победы над «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 19:06
Армия и оружие
Украинские военные укрепляют свои позиции в Донбассе
Вдоль линии соприкосновения на Донбассе замечено укрепление позиций украинских военных.
Обновлено в 10:55
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Здоровье
В Нижнем Тагиле из городской больницы уволились все хирурги
В начале августа в Нижнем Тагиле прошли массовые увольнения хирургов из Демидовской больницы.
Обновлено в 10:40
Хоккей
«Автомобилист» с крупным счетом уступил рижскому «Динамо»
Обновлено вчера в 00:04
Энергетика
РБК: Треть доходов бюджета России связана с нефтью и газом
При подсчете нефтегазовых доходов в расширенном понимании РБК получил сумму в 10,5 трлн рублей — это поступления по всем налогам, акцизам и пошлинам от компаний по добыче нефти и газа в 2018 году.
Обновлено в 06:12