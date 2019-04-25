Экономика
Mail.Ru Group и «Яндекс» отчитались о росте выручкиРБК 11:45
В четверг, 25 апреля, финансовые результаты за первый квартал 2019 года представили два крупнейших российских интернет-холдинга. Выручка Yandex N.V. (головная компания «Яндекса») выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 37,3 млрд руб.
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Происшествия
Задержан нарушивший воздушное пространство Молдавии самолёт
Самолёт греческой авиакомпании BlueBird Airways незаконно вошёл в воздушное пространство Молдавии и приземлился в аэропорту Кишинева без разрешения органов гражданской авиации.
Обновлено в 12:14
Экономика
В США хотят оштрафовать Facebook на 5 млрд долларов
Федеральная комиссия по торговле США намерена оштрафовать компанию Facebook на 5 миллиардов долларов за нарушение конфиденциальности пользователей социальных сетей.
Обновлено в 01:33
Политика
Путин объяснил решение выдавать жителям Донбасса российские паспорта
Действующий президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, раскритиковал решение Москвы, поручив министерству иностранных дел страны инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения решения России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 05:55
Происшествия
16-летняя москвичка погибла в метро
Обновлено в 08:24
Футбол
Дзюба предстал в образе супергероя из «Мстителей»
Обновлено в 08:57
Автоспорт
Льюис Хэмилтон: «Я вижу в Леклере себя и понимаю его чувства»
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поддержал 21-летнего гонщика «Феррари» Шарля Леклера, который на Гран-при Китая пропустил вперед Себастьяна Феттеля по приказу команды.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Возвращение Мухтара» Алексей Моисеев прошел ДНК-тест
Супруга звезды сериалов была оскорблена таким решением мужа.
Обновлено в 11:45
Общество
Беглов показал во «ВКонтакте» начальный проект Арт-парка
Врио губернатора Петербурга лично представил план проекта президенту России Владимиру Путину на встрече 24 апреля.
Обновлено в 10:42
Гаджеты
Samsung инвестировал $2,9 млн в разработку криптовалютных кошельков
Производитель аппаратных криптовалютных кошельков Ledger получил от крупнейшего южнокорейского производителя электроники Samsung 2,6 млн евро ($2,9 млн) на разработку криптовалютных кошельков.
Обновлено в 03:39
Игры
Критики не сошлись во мнении о Days Gone: самый слабый релиз Sony за последние годы
Примечательно, что разные издания могут как хвалить, так и ругать одни и те же аспекты новинки — особенно это касается сценария и сюжета, во мнении насчёт которых критики так и не смогли сойтись, хотя недовольные этой частью новинки остались всё же в меньшинстве.
Обновлено в 09:28
Финансы
Минфин Украины сообщил об увеличении госдолга страны до $78,8 млрд
«Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте увеличился в долларовом эквиваленте на 0,7%, или на $0,54 млрд до $78,78 млрд (по состоянию на 31 марта) по сравнению с предыдущим месяцем», — сказано в сообщении.
Обновлено в 12:42
Общество
Беглов призвал развивать территориальное самоуправление Петербурга
Как сообщает издание «Невские Новости», действующий глава призвал начать подготовку молодой команды, которая сможет совершить прорыв и вывести Петербург на новый уровень развития.
Обновлено в 09:57
Гаджеты
LG прекратит производство смартфонов в Южной Корее
Южнокорейская компания Компания LG Electronics хочет прекратить производство смартфонов в Южной Корее, сообщает телеканал KBS.
Обновлено в 02:09
Общество
Интервью: жители Красноярска смогут регулировать светофоры со смартфона
Система позволит жителям регулировать светофоры, просто находясь рядом, а подрядчикам максимально оперативно реагировать на дорожные недостатки.
Обновлено вчера в 19:50
Общество
Какое сырье можно сдать на Эконеделе в Москве и почему это важно
Ненужную одежду можно сдать в магазинах H&M и 21 shop в обмен на купоны с 15-процентной скидкой на новые приобретения в этих магазинах.
Обновлено в 06:25
Политика
РФ продолжит содействовать урегулированию в ЦАР
Москва намерена продолжить содействовать стабилизации ситуации Центральноафриканской Республики, сообщает Министерство иностранных дел РФ.
Обновлено в 09:20
Футбол
Мартынович и Газинский не помогут «Краснодару» в матче с ЦСКА
«Краснодар» потерял двух основных игроков в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА.
Обновлено в 00:03
Шоу-бизнес
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
Представитель знаменитости заявила, что из-за множественных гематом и ран на теле у певицы МакSим начался мощный воспалительный процесс.
Обновлено вчера в 19:17
Авто
Volkswagen Golf 8 имеет проблемы с программным обеспечением
Обновлено в 07:42
Здоровье
Эксперты о запрете на ввоз мясо-молочной продукции частными лицами
На границе никто не будет разбираться в происхождении товара, поэтому предлагается закрыть ввоз мясо-молочной продукции полностью.
Обновлено в 12:16
Политика
Путин подписал указ о ежегодной выплате ветеранам ВОВ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.
Обновлено в 03:31
Здоровье
В ЮНИСЕФ назвали причину вспышек кори в мире
По данным ЮНИСЕФ в указанный период без прививок от кори оставались свыше 21 миллиона детей ежегодно, что привело ко вспышкам эпидемии кори, которые наблюдаются сегодня в различных странах мира.
Обновлено в 12:07
Культура
Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола
Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Общество
Четыре работы вышли во второй этап конкурса на проект благоустройства набережной реки Вологды
Из восьми поступивших проектов в следующий тур вышли четыре.
Обновлено в 11:00
Экономика
ЦБ России обнаружил кражу пенсионных денег на 57 млн рублей
Центральный банк РФ выявил кражу 57 млн пенсионных денег из негосударственного пенсионного фонда "Аквилон".
Обновлено в 12:42
Общество
«Ельцин Центр» в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании
Сотрудников и посетителей "Ельцин Центра" в Екатеринбурге эвакуировали из-за поступившего сообщения о минировании, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.
Обновлено в 11:32
Общество
В Челябинской области «умнеют» даже мусорные баки
Сегодня в Челябинской области в очереди стоят три города – Троицк, Миасс и Кыштым.
Обновлено в 08:50
Политика
Россия выразила протест Австрии из-за осквернения советского памятника
Посольство России в Вене заявляет австрийским властям решительный протест в связи с очередным осквернением на площади Шварценбергплатц памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма, заявил в четверг посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Обновлено в 04:30
Экономика
Рыночная капитализация Microsoft превысила $1 трлн
Microsoft стал третьей американской компанией, чья капитализация достигла $1 трлн.
Обновлено в 10:50