Экономика

Mail.Ru Group и «Сбербанк» создают конкурента «Яндекс.Такси»Вести.Хайтек вчера в 03:25

"Сбербанк" и Mail.Ru Group сообщили утром в четверг о планах создать совместное предприятие на базе сервиса такси "Ситимобил", доставки еды Delivery Club и компании "Фудплекс", которую банк развивает вместе с Rambler Group. Стоимость предприятия может составить порядка 100 млрд рублей.
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с чего всё началось
Стоимость совместного предприятия может превысить 100 млрд рублей, оно будет работать на двух крупнейших цифровых потребительских рынках России — еды и транспорта, говорится в совместном заявлении
 компаний.
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