с чего всё началось

"Сбербанк" и Mail.Ru Group сообщили утром в четверг о планах создать совместное предприятие на базе сервиса такси "Ситимобил", доставки еды Delivery Club и компании "Фудплекс", которую банк развивает вместе с Rambler Group. Стоимость предприятия может составить порядка 100 млрд рублей.

Экономика Россиян предупредили о подорожании сладостей Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.

Политика Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».

Гаджеты BQ выпустила кнопочный телефон для военнослужащих В верхней части разместили двойной фонарик, а под крышкой установили батарею на 2500 мАч. Купить BQ 2432 Tank SE можно за 1 690 рублей.

Здоровье В Уфе беременных укладывали на сохранение в коридоре роддома В Уфе беременных женщин укладывали на сохранение в коридоре роддома.

Футбол Экс-форвард сборной Англии Даррен Бент завершил карьеру Английский нападающий Даррен Бент объявил о завершении карьеры в возрасте 35 лет. Игрок с прошлого лета оставался без клуба.

Происшествия В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.

Политика МИД России предупредил Украину о последствиях после задержания танкера Россия и Украина договорились о возвращении моряков СБУ утверждает, что российский танкер NIKA SPIRIT ходил с названием NEYMA и был использован "для перекрытия Керченского пролива в 2018 году".

Здоровье В России врачей предложили сделать индивидуальными предпринимателями Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс в интервью «Известиям» заявил, что врачи должны стать индивидуальными предпринимателями.

Теннис Россия потребовала от США прекратить дискриминацию спортсменов Посольство России в США направило ноту протеста в госдеп в связи с проблемой в получении американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой, а также потребовало прекратить дискриминацию российских спортсменов, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской дипмиссии в Вашингтоне.

Футбол ЦСКА может купить лучшего бомбардира чемпионата Алжира В прошедшем сезоне Найджи сыграл 33 матча, в которых забил 21 гол и отдал семь результативных передач, став лучшим бомбардиром чемпионата Алжира.

Политика Крупнейший импортер дизтоплива на Украину прекратит поставки из России Компания Wexler Group, являющаяся крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов на Украину, с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива из России из-за установленной Киевом специальной пошлины, сообщила пресс-служба организации в Facebook.

Политика США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400 Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что попросил главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу не вводить в строй российские ЗРК С-400, тогда США не будут вводить санкции.

Наука Изменения в мозге нашли у работавших на Кубе дипломатов США В поисках причин в университете Пенсильвании провели исследование ставших подверженными «синдрому Гаваны» 23 мужчин и 17 женщин, сравнив их показатели с контрольной группой из 48 граждан США, никогда не посещавших Кубу.

Политика Украинский посол предложил «хорватский сценарий» для возврата Донбасса Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Александр Левченко заявил, что решать конфликт в Донбассе нужно по «хорватскому сценарию».

Политика В США на федеральном уровне вернули смертную казнь В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.

Хоккей «Куньлунь» продлил контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба «Куньлунь Ред Стар» заключил новый контракт с нападающим Брендоном Йипом. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Финансы Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые за год Курс евро к рублю на момент закрытия торгов на Московской бирже в четверг, 25 июля, опустился до 69,96 рубля.