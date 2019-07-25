с чего всё началось

"Сбербанк" и Mail.Ru Group сообщили утром в четверг о планах создать совместное предприятие на базе сервиса такси "Ситимобил", доставки еды Delivery Club и компании "Фудплекс", которую банк развивает вместе с Rambler Group. Стоимость предприятия может составить порядка 100 млрд рублей.

Экономика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".

Политика Ветеран АТО устроил скандал с мешком украинской земли на шоу Скабеевой Ветеран украинских сил в Донбассе Александр Мединский устроил скандал в программе "60 минут".

Наука Ученые выяснили, как пьют деревья Оснастив пень датчиками, биологи выяснили, что он является ключевым звеном для распределения воды между соседними деревьями.

Здоровье Два курса химиотерапии по ошибке провели британке Жительница Великобритании Лианна Кокейн из графства Девон прошла два курса химиотерапии, не являясь онкобольной.

Политика В России предложили запретить иностранцам владеть интернет-компаниями В Госдуму был внесен законопроект о значимых информационных ресурсах для развития информационной инфраструктуры России.

Авто В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.

Происшествия Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Политика Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа Переговоры о транзите Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Общество Путин подписал закон о запрете передавать коллекторам долги по ЖКХ Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий передавать данные о задолженностях по ЖКХ коллекторам.

Политика Румыния не пропустила российское вооружение для Сербии из-за санкций Румыния отказалась выдать разрешение на транзит по Дунаю транспорта с российскими вооружениями для Сербии из-за антироссийских санкций Евросоюза, сообщает b1 со ссылкой на румынский МИД.

Общество Малоимущие семьи смогут получать пособие на ребенка до трех лет Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, определяющий возможность малоимущим семьям получать детские пособия до достижения ребенком трехлетнего возраста, а не полутора лет, как ранее.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у «РАМ Банка» Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у общества с ограниченной ответственностью «РАМ Банк».

Происшествия Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность В четверг, 25 июля, полиция задержала мужчину, подозреваемого в убийстве женщины на детской площадке в Раменском районе области, сообщает «Интерфакс».

Гаджеты Новый смартфон Nokia 8.2 получит выдвижную 32-Мп фронтальную камеру Корпорация HMD Global скоро выпустит новую модель Nokia 8.2, оснащенную выдвижной фронтальной камерой с 32-Мп.

Экономика Выставленные на продажу 2,93% акций «Газпрома» купил один инвестор Весь пакет 2,93% квазиказначейских акций "Газпрома", которые решили разместить дочерние структуры компании, достался одному покупателю, заявил зампред правления "Газпрома", финансовый директор компании Фамил Садыгов.

Общество Пэрис Хилтон собралась купить курортный комплекс в Закарпатье Наследница самой большой сети отелей в мире Hilton Hotels и актриса Пэрис Хилтон планирует купить курортный комплекс в Закарпатье и провести там конкурс красоты.

Политика Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.

Спорт Россия выступит на Олимпиаде 2020 года под своим флагом Международный олимпийский комитет направил Олимпийскому комитету России официальное приглашение принять участие в Играх-2020, которые пройдут с 24 июля по 9 августа в Токио.

Здоровье Число иностранных пациентов в РФ выросло в пять раз Увеличение числа иностранных пациентов в России в первую очередь связано с уровнем технологий и сервиса, которые предоставляются в медицинских учреждениях страны.

Армия и оружие Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.

Общество Кинотеатр «Пионер» пожаловался в КС на цензуру из-за «Смерти Сталина» Кинотеатр "Пионер" оспорил в Конституционном суде РФ нормы выдачи прокатного удостоверения в связи с отзывом удостоверения на фильм "Смерть Сталина", сообщили РИА Новости в адвокатском бюро "Бартолиус".

Происшествия На канале имени Москвы столкнулись два теплохода Как сообщает источник РЕН ТВ, у грузового «Новокуйбышевска» поврежден один из бортов, у пассажирского «Нижнего Новгорода» поцарапано покрытие и потеряны две буквы в названии.