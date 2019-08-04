Футбол
Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой МагуайраSportbox.RU 14:57
«МЮ» смог позволить себе такой трансфер, поэтому я поздравляю их с этой сделкой. После перехода в «МЮ» Магуайр станет самым дорогим защитником в мире и побьет рекорд Вирджила ван Дейка, который в 2018 году перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов.
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Происшествия
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в телеграмме.
Обновлено в 11:04
Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров
Обновлено 02 августа в 22:04
Армия и оружие
Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии
Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика
Депутат Госдумы прокомментировал слова Помпео о принадлежности Крыма
Извечные заявления американского госсекретаря Майка Помпео о необходимости вернуть Крым в состав Украины являются типичным проявлением жандармской политики США, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Обновлено в 08:59
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Гран-при Венгрии давно известна низкими тенденциями для обгонов, фактор поула был колоссальным: Хэмилтон на протяжении всей гонки пытался любыми способами обойти Ферстаппена и благодаря питстопу это все-таки удалось сделать за 4 круга до финиша.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
Скаут «Манчестер Юнайтед» присутствует на матче «Рубина» и ЦСКА
Как сообщает «Бизнес Online», на игре присутствует скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда, специализирующийся по Восточной Европе.
Обновлено в 13:08
Политика
Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по липовым документам
Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по липовым документам.
Обновлено в 14:55
Хоккей
СКА проиграл «Сочи» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open
Петербургский СКА уступил "Сочи" в первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу южан.
Обновлено в 14:17
Происшествия
Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве
Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено в 13:00
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Транспорт
Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет
Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Общество
Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью
Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Сын Елены Яковлевой лишился работы
Обновлено в 14:00
Происшествия
СМИ насчитали 1 тысячу задержанных на акции в Москве
Ранее сообщалось о 828 задержанных. В то же время полиция оценила число участников акции в полторы тысячи человек.
Обновлено в 08:04
Наука
Ученые рассказали о предшествующем раку состоянии
Оказалось, что мыши с низким уровнем инсулина реже подвергаются развитию рака поджелудочной железы.
Обновлено в 04:26
Политика
Кличко покинул Украину вслед за Порошенко
Обновлено в 08:06
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика
В Пакистане призвали Трампа стать посредником в переговорах с Индией
Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа выступить в качестве посредника в переговорах с Индией по вопросу урегулирования ситуации в регионе Кашмир.
Обновлено в 09:19
Футбол
Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами
Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».
Обновлено в 08:14
Общество
Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок
Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Общество
Кайли Дженнер арендовала на день рождения яхту стоимостью $250 млн
Американская модель Кайли Дженнер отметит свой день рождения 10 августа на яхте, аренда которой обошлась ей в $250 млн.
Обновлено в 12:28
Политика
Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью
Обновлено в 12:17
Футбол
Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»
Обновлено в 12:20