Футбол

Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой МагуайраSportbox.RU 14:57

«МЮ» смог позволить себе такой трансфер, поэтому я поздравляю их с этой сделкой. После перехода в «МЮ» Магуайр станет самым дорогим защитником в мире и побьет рекорд Вирджила ван Дейка, который в 2018 году перешел из «Саутгемптона» в «Ливерпуль» за 75 миллионов фунтов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра

Матч ТВ14:57

Гвардиола поздравил «МЮ» с покупкой Магуайра

Sportbox.RU14:57

Магуайр прошел медосмотр в МЮ

Soccer.ru11:02

Источник: Магуайр прошёл медосмотр для перехода в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат11:43

Источник: Магуайр прошел медосмотр в «МЮ». Скоро объявят о переходе

Спорт-Экспресс10:41

Источник: Магуайер прошёл медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Sport.ru11:44

Магуайр прибыл в Манчестер для завершения перехода в «МЮ»

Sport24.ru04:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:07, Ашберн
Происшествия

Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе

«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в телеграмме.
Обновлено в 11:04
Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров

Обновлено 02 августа в 22:04
Армия и оружие

Эрдоган объявил о планах Турции начать новую операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию в Сирии, к востоку от реки Евфрат, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган (его слова приводит агентство «Анадолу»).
Обновлено в 12:48
Музыка

Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти

Обновлено в 09:01
Происшествия

Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации

Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста — Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Политика

Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела

Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Политика

Депутат Госдумы прокомментировал слова Помпео о принадлежности Крыма

Извечные заявления американского госсекретаря Майка Помпео о необходимости вернуть Крым в состав Украины являются типичным проявлением жандармской политики США, уверен депутат Госдумы Руслан Бальбек.
Обновлено в 08:59
Автоспорт

Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии

Гран-при Венгрии давно известна низкими тенденциями для обгонов, фактор поула был колоссальным: Хэмилтон на протяжении всей гонки пытался любыми способами обойти Ферстаппена и благодаря питстопу это все-таки удалось сделать за 4 круга до финиша.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Происшествия

Соцсети: В Казани фанаты ЦСКА устроили дебош перед матчем с «Рубином»

Обновлено в 13:21
Футбол

Скаут «Манчестер Юнайтед» присутствует на матче «Рубина» и ЦСКА

Как сообщает «Бизнес Online», на игре присутствует скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда, специализирующийся по Восточной Европе.
Обновлено в 13:08
Происшествия

На Украине десантнику порезали горло из-за спора о дне ВДВ

Обновлено в 06:39
Политика

Порошенко грозит срок за поездку на Мальдивы по липовым документам

Бывший лидер Украины Петр Порошенко посещал Мальдивские острова по липовым документам.
Обновлено в 14:55
Хоккей

СКА проиграл «Сочи» на предсезонном турнире Sochi Hockey Open

Петербургский СКА уступил "Сочи" в первом матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу южан.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Задержаны еще трое фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве

Ранее были арестованы 6 фигурантов, в том числе волонтер штаба Любови Соболь и студент Высшей школы экономики.
Обновлено в 13:00
Политика

Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары

Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить в самолет

Купил билет не в тот город, перепутал июнь с июлем или не угадал со стыковочным рейсом — вот неполный перечень распространенных ошибок, допускаемых пассажирами при покупке авиабилетов, которые могут сорвать путешествие, сообщает Туту.ру.
Обновлено в 12:21
Общество

Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью

Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой лишился работы

Обновлено в 14:00
Происшествия

СМИ насчитали 1 тысячу задержанных на акции в Москве

Ранее сообщалось о 828 задержанных. В то же время полиция оценила число участников акции в полторы тысячи человек.
Обновлено в 08:04
Наука

Ученые рассказали о предшествующем раку состоянии

Оказалось, что мыши с низким уровнем инсулина реже подвергаются развитию рака поджелудочной железы.
Обновлено в 04:26
Политика

Кличко покинул Украину вслед за Порошенко

Обновлено в 08:06
Общество

Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода

Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Политика

В Пакистане призвали Трампа стать посредником в переговорах с Индией

Премьер-министр Пакистана Имран Хан призвал президента США Дональда Трампа выступить в качестве посредника в переговорах с Индией по вопросу урегулирования ситуации в регионе Кашмир.
Обновлено в 09:19
Футбол

Опубликовано видео драки фанатов «Зенита» с омоновцами

Telegram-канал Life Shot опубликовал видео драки фанатов «Зенита» с сотрудниками ОМОНа в перерыве матча чемпионата России против «Краснодара».
Обновлено в 08:14
Общество

Врачи предупредили об опасности «неправильных» кроссовок

Как пояснила врач-ортопед Кристина Роу-Бауэр, неподходящая обувь может стать причиной не только боли в конечностях, вызванной дискомфортом, но и спровоцировать подошвенный фасциит (воспалительный процесс, поражающий связку), стрессовый перелом, а также потерю ногтя на пальце.
Обновлено в 08:53
Общество

В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы

15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Общество

Кайли Дженнер арендовала на день рождения яхту стоимостью $250 млн

Американская модель Кайли Дженнер отметит свой день рождения 10 августа на яхте, аренда которой обошлась ей в $250 млн.
Обновлено в 12:28
Политика

Супруга Башара Асада сообщила о победе над раковой опухолью

Обновлено в 12:17
Футбол

Суперкубок Англии достался «Манчестер Сити»

Обновлено в 12:20
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Гарри Магуайр
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное