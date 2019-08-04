Футбол
Магуайр прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 12:37
Игрок "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр прошел медосмотр в "Манчестер Юнайтед", сообщает "Спорт-Экспресс".
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Политика
Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела
Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.
Обновлено в 13:28
Футбол
Скаут «Манчестер Юнайтед» присутствует на матче «Рубина» и ЦСКА
Как сообщает «Бизнес Online», на игре присутствует скаут «Манчестер Юнайтед» Крсто Калибарда, специализирующийся по Восточной Европе.
Обновлено в 13:08
Общество
В Москве побит температурный минимум для 4 августа за 70 лет
«В 16:00 на станции ВДНХ было 13,5 °С, то есть уже можно сказать, что сегодня самое холодное 4 августа за последние 70 лет, а может, и больше — просто более ранних данных уже нет», — приводит РИА Новости слова Тишковца.
Обновлено в 10:28
Политика
Собянин отреагировал на несанкционированные митинги в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1" отреагировал на несанкционированные митинги в Москве, передает ТАСС.
Обновлено в 04:47
Происшествия
СК: задержаны ещё три человека в рамках дела о беспорядках в Москве
Следственный комитет России сообщил о задержании ещё троих человек в рамках расследования дел о беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 12:28
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Экономика
Американский минфин рассказал о применении новых санкций против РФ
В директиве поясняется, что ограничительные меры также не распространяются на участие банков США во вторичном рынке нерублевых облигаций российского суверенного долга.
Обновлено в 01:44
Происшествия
Лайнер экстренно сел в Минводах из-за разгерметизации
Самолет российской авиакомпании "Азимут", следовавший рейсом Элиста-Сочи, совершил экстренную посадку в Минеральных Водах, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 13:17
Общество
На Украине из-за непогоды обесточены 40 населенных пунктов
Сорок населенных пунктов в двух областях Украины обесточены в результате ухудшения погодных условий, сообщила в воскресенье пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Обновлено в 02:34
Политика
Помпео заявил о необходимости возвращения Крыма Украине
Американский госсекретарь Майк Помпео в ходе разговора в неправительственной организации «Экономический клуб Вашингтона» заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины.
Обновлено в 10:14
Политика
Фарион злорадно и цинично прокомментировала сибирские пожары
Бывший депутат Верховной рады Украины, националистка Ирина Фарион считает нынешние лесные пожары в Сибири местью России.
Обновлено в 11:13
Авто
Более трети грузовиков в России были выпущены еще при СССР
Как сообщает «Автостат», по состоянию на 1 января 2019 года в России зарегистрировано 1 млн. 330 тыс. грузовых машин, которые были собраны в СССР, то есть до 1992 года, что составляет 35% от всего автопарка грузовиков в нашей стране.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри поздравил Меган Маркл с днем рождения
Принц Гарри поздравил свою супругу Меган Маркл с днем рождения. Запись появилась в официальном инстаграме.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Квартиру художника Сафронова с картинами затопили соседи
Квартиру Никаса Сафронова, в которой хранятся картины, затопили соседи. Это произошло в ночь на 3 августа.
Обновлено вчера в 07:41
Происшествия
В Баку при тушении пожара в торговом центре пострадали семь спасателей
В Азербайджане из-за отравления дымом во время тушения пожара госпитализировали семь сотрудников МЧС. Об этом сообщает портал Oxu.Az.
Обновлено в 13:03
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Общество
Путин подписал закон о повышении детских пособий в России
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении детских пособий. Действие нормативного акта охватывает большую часть семей в России.
Обновлено 02 августа в 17:45
Политика
National Interest оценил мощь российского флота на параде в Петербурге
Американский журнал National Interest оценил главный парад, прошедший в День ВМФ в Петербурге.
Обновлено вчера в 21:21
Общество
Мэр Магаса забрал трех медведей из придорожного кафе
Обновлено в 05:18
Политика
Шота Горгадзе: Призывы убивать детей не могут оставаться безнаказанными
Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, блогер Макс Стеклов, призывавший к расправе над детьми сотрудников правоохранительных органов, задержан в Москве.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту смертельного ДТП на Волжской ГЭС
По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения водителю «четырнадцатой».
Обновлено в 06:51
Общество
В работе Facebook и Instagram произошел сбой
Пользователи Facebook и Instagram из нескольких стран столкнулись со сбоем в работе сервисов, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
Обновлено в 12:50
Футбол
«Краснодар» упустил победу в матче с «Зенитом»
Футбольный клуб «Краснодар» 3 июля на выезде сыграл вничью с «Зенитом» Встреча 4-го тура Российской премьер-лиги состоялась в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:1. Первый гол встречи был забит на 80-й минуте: защитник хозяев Дуглас дос Сантос головой отправил мяч в свои ворота.
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
Британская киноактриса и модель Кара Делевинь тайно обвенчалась со своей девушкой Эшли Бенсон, пишет The Sun.
Обновлено в 11:24
Футбол
«Торпедо» победило «Армавир» в матче шестого тура Олимп-ФНЛ
Футболисты московского "Торпедо" обыграли "Армавир" со счетом 2:1 в матче шестого тура первенства Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 13:07
Общество
Шаманы принесли жертву в целях борьбы с наводнениями и пожарами
На байкальском острове Ольхон шаманы принесли барана в жертву (тайлаган), чтобы дождь погасил лесные пожары в Сибири.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Учебный самолет Ан-2 разбился в Таджикистане
Обновлено в 10:49
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Венгрии
Завершился 12 этап Формулы-1 Гран-при Венгрии. Победу одержал британский гонщик Mercedes Льюис Хэмитон.
Обновлено в 11:09