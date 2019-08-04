Футбол
Магуайр прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 12:37
Игрок "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр прошел медосмотр в "Манчестер Юнайтед", сообщает "Спорт-Экспресс".
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