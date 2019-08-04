Футбол
Магуайр прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 12:37
Игрок "Лестер Сити" и сборной Англии Гарри Магуайр прошел медосмотр в "Манчестер Юнайтед", сообщает "Спорт-Экспресс".
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:16, Ашберн
Космос
Робот «Федор» научился шутить и философствовать
Как отмечается, 22 августа "Федор" отправится на Международную космическую станцию (МКС). Ранее сообщалось, что робот Федор заговорил.
Обновлено в 20:38
Происшествия
В ходе несанкционированной акции в Москве пять человек получили травмы
В ходе несанкционированной акции в центре Москвы пять человек получили легкие травмы, их госпитализировали, пишет в воскресенье, 4 августа, РЕН ТВ со ссылкой на департамент здравоохранения столицы.
Обновлено в 05:57
Финансы
Сколько миль начисляют банки за потраченные по карте 100 руб
Расчет приведен с условием, что ежемесячные траты по карте составляют 70 000 руб., показано максимальное начисление миль за 100 руб.
Обновлено в 05:29
Наука
Ученые определили состояние, которое предшествует раку
Обновлено в 01:14
Музыка
Сын Вилли Токарева сообщил о его смерти
Обновлено в 09:01
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Кино
Лундгрен и Сталлоне примут участие в новом сериале «The International»
Известные голливудские актеры Сильвестр Сталлоне и Дольф Лундгрен примут участие в телесериале «The International», об этом 4 августа сообщает издание Deadline.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента
Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.
Обновлено в 13:48
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.
Обновлено в 19:50
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого организатора разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
Еще два фигуранта появились в уголовном деле в отношении сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении, во время которого были похищены более 136 млн рублей.
Обновлено в 19:01
Футбол
У Анастасии Березиной из «Чертаново» остановилось сердце
Обновлено в 19:57
Экономика
Дмитрий Бутрин — о том, как за нюансами госрегулирования все чаще обнаруживается конкуренция госбанков
Сразу несколько новостей июля позволяют нам говорить о том, что за чисто техническими историями постепенно начинает выявляться новый и, видимо, очень значимый для рынка сюжет — усиление и изменение характера нерыночной конкуренции между госбанками.
Обновлено в 18:34
Политика
Путин выразил соболезнования Трампу в связи со стрельбой в Техасе
«Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в телеграмме.
Обновлено в 11:04
Общество
В Госдуме предупредили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы
15 миллионов россиян могут в будущем потерять работу из-за того, что их профессии окажутся невостребованными на рынке.
Обновлено в 12:44
Экономика
Минпромторг поддержал резиносмешение
Минпромторг вынес на согласование проект поправок к постановлению №719 о локализации, который включит в него несколько секторов химической промышленности.
Обновлено в 18:34
Космос
«Связь с инопланетянами будет!»: Российский миллионер Мильнер инвестирует уникальный проект «Веритас»
Инвестирует в этот уникальный проект российский миллионер Мильнер.
Обновлено в 11:17
Единоборства
В Петергофе простились с боксером Максимом Дадашевым
Обновлено в 02:25
Политика
Лидер партии Зеленского назвал способ вернуть Донбасс
Лидер партии «Слуга народа» и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 20:57
Экономика
Генеральный директор британского банка HSBC ушел в отставку
Британский банк HSBC объявил, что его генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку, говорится в сообщении на сайте кредитной организации.
Обновлено в 19:29
Здоровье
Загадочная болезнь парализовала подростка и поставила врачей в тупик
Гомеопат с Кипра нашел у него болезнь Лайма и прописал пищевые добавки, стоящие 1200 фунтов стерлингов в месяц (более 90 тысяч рублей).
Обновлено в 19:13
Происшествия
В Тверской области произошел пожар на «Сапсане» из-за зацепера
«Сапсан», следовавший из Санкт-Петербурга в Москву, был задержан в Тверской области на 49 минут из-за возникшего пожара.
Обновлено в 17:47
Происшествия
В Саратове карточный шулер зарезал разоблачившего его друга
Свою вину задержанный полностью признал Саратов, 4 августа. В Саратове приятель уличил друга в обмане за карточным столом.
Обновлено в 18:42
Происшествия
Подросток сбросил незнакомого ребенка со смотровой площадки в Лондоне
Подросток перебросил шестилетнего ребенка через полутораметровое ограждение смотровой площадки под крышей 10 этажа галереи Тейт в Лондоне.
Обновлено в 20:07
Происшествия
Президент Мексики заявил о гибели сограждан при стрельбе в Техасе
Обновлено вчера в 22:29
Армия и оружие
Великобритания испугалась малошумных подводных лодок России
По их данным, новые российские субмарины с малошумными дизель-электрическими двигателями якобы могут отслеживать перемещения британского флота в Северной Атлантике, а также подключаться к подводным коммуникационным кабелям.
Обновлено в 18:43
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России
Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:19
Общество
Путин повысил детские пособия до прожиточного минимума
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении пособий на ребенка до прожиточного минимума.
Обновлено 02 августа в 17:15
Технологии
Как я обнаружил загадочный наскальный рисунок рядом с перевалом Дятлова
В 20 километрах на север в направление от перевала Дятлова, находится довольно высокая гора.
Обновлено в 20:04