Футбол
Магуайр пропустил тренировку «Лестера»Матч ТВ 09:09
Защитник «Лестера» Гарри Магуайр в понедельник не принимал участия в сегодняшнем тренировочном занятии с командой. Напомним, что 26-летний футболист находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». СМИ сообщают, что «МЮ» предлагает за Магуайра 72 миллиона фунтов плюс бонусы.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 20:12, Вашингтон
Армия и оружие
Израиль и США испытали систему ПРО на Аляске
Обновлено вчера в 07:24
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные Конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Общество
Власти Приамурья посоветовали жителям подтопленного села бросить курить
Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал не допускать «перегибов», комментируя просьбу отказавшихся от эвакуации жителей села Угловое привезти в затопленные районы сигареты.
Обновлено в 10:38
Авто
Новый Nissan Patrol показали без камуфляжа
Накануне автомобиль без какого-либо камуфляжа заметили на дорогах Дубая. Шпионские фотографии и видео с новинкой уже появились в Сети.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Главу совета ингушских тейпов оштрафовали за распространение фейков
Как сообщил Даскиев в интервью местным журналистам, в обращении говорилось о возможной ликвидации Ингушетии из-за пересмотра границ с соседними республиками.
Обновлено в 15:09
Хоккей
Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Культура
Дирижер Александр Вакульский скончался в Нидерландах
Дирижер Александр Вакульский скончался на 71-м году жизни в Нидерландах.
Обновлено в 12:43
Экономика
Счетная палата: депрессивные моногорода не получали субсидий от госпрограммы с 2016 года
Фонд развития моногородов при реализации приоритетной программы развития на 2016-2025 годы направлял средства на поддержку моногородов, экономика которых и так была относительно дифференцирована, когда как депрессивные города и поселки, которые не обладают возможностями для привлечения инвесторов, остались без бюджетной поддержки, говорится в отчете Счетной палаты.
Обновлено в 17:11
Экономика
В России запретят анонимные электронные платежи
В России намерены запретить пополнение электронных кошельков анонимно.
Обновлено в 03:05
Политика
Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
"Просто помните, Иран никогда не выигрывал войну, но никогда не проигрывал на переговорах", - написал Трамп у себя в Twitter.
Обновлено в 17:34
Наука
Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных
Ученый планирует выращивать человеческие клетки в эмбрионах мышей и крыс, а затем пересаживать эти зародыши суррогатным животным.
Обновлено в 10:28
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
Как сообщили «Известиям» в Лимнологическом институте СО РАН, в результате от чрезмерного хлорирования в самом большом озере планеты погибнет зоопланктон, что повлечет за собой разрушение пищевой цепочки байкальской экосистемы.
Обновлено в 19:03
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Общество
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров
Обновлено в 09:06
Общество
Прощание с Кара-Мурзой пройдёт 31 июля в Сахаровском центре
Обновлено в 10:28
Футбол
Хенрик Ларссон признался, что говорил с сыном о «Спартаке»
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон рассказал, что разговаривал с сыном, Йорданом, о московском «Спартаке».
Обновлено в 15:44
Гаджеты
Пользователи Nintendo Switch получили возможность установки Android
На Nintendo Switch появилась возможность установки полноценной версии операционной системы Android, сборка с прошивкой для консоли Nintendo была опубликована на форуме XDA Developers.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Двое мужчин погибли в Сочи, катаясь на гидроцикле
В Адлерском районе Сочи в понедельник двое мужчин погибли, катаясь на гидроцикле.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Кино
Студия Disney установила новый мировой рекорд по кассовым сборам
Самой прибыльной лентой стали "Мстители: Финал", неделю назад установившие мировой рекорд кассовых сборов (2,7892 миллиарда долларов) и обошедшие приключенческую фантастику Джеймса Кэмерона "Аватар".
Обновлено в 10:21
Общество
В Тулуне закрыли федеральную трассу
Закрыта федеральная трасса Р-255 в городе Тулун Иркутской области, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:16
Политика
Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Здоровье
Московский врач дал советы по защите здоровья в плохую погоду
Ранее врач-терапевт ГКБ № 31 Марина Анисимова рассказала, какие опасности несет такая резкая смена погоды для определенных групп граждан и как им обезопасить свое здоровье.
Обновлено вчера в 21:29
Происшествия
Следователи предъявили обвинение лжеврачу, незаконно делавшему аборты
Женщине предъявили обвинение в незаконном проведении искусственного прерывания беременности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пациентов.
Обновлено в 11:30
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Игры
IO Interactive уже работает над новой частью Hitman и оригинальной IP
Первая часть документального фильма The Fall & Rise of Hitman от Noclip Сегодня, 29 июля, студия Noclip выпустила первый эпизод (всего их будет четыре) нового документального фильма The Fall & Rise of Hitman, на этот раз посвященного IO Interactive, ее истории, коллективу и проектам.
Обновлено в 12:10
Политика
В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады
Будущий народный депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, кто станет спикером Верховной рады Украины IX созыва.
Обновлено в 16:15