Футбол

Магуайр пропустил тренировку «Лестера»Sportbox.RU 09:09

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр в понедельник не принимал участия в сегодняшнем тренировочном занятии с командой. Напомним, что 26-летний футболист находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». СМИ сообщают, что «МЮ» предлагает за Магуайра 72 миллиона фунтов плюс бонусы.
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