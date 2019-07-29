Футбол
Магуайр пропустил тренировку «Лестера»Sportbox.RU 09:09
Защитник «Лестера» Гарри Магуайр в понедельник не принимал участия в сегодняшнем тренировочном занятии с командой. Напомним, что 26-летний футболист находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». СМИ сообщают, что «МЮ» предлагает за Магуайра 72 миллиона фунтов плюс бонусы.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 15:35, Вашингтон
Футбол
СМИ узнали об отказе Лорана Блана возглавить «Зенит»
Французский наставник Лоран Блан отказался стать главным тренером «Зенита», сообщает France Football.
Обновлено в 14:49
Наука
Создан двигатель, который позволит дронам летать несколько дней подряд
Инженеры из Калифорнийского университета в Беркли (США) разработали термофотоэлектрический двигатель для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), который позволит увеличить время работы дронов без подзарядки с нескольких часов до нескольких дней.
Обновлено в 12:37
Происшествия
Сыновья убитого кикбоксера озвучили свою версию его гибели
Сыновья известного кикбоксера Сергея Карпенко, которого обнаружили мертвым в Петербурге, выдвинули версию убийства их отца.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Иран и РФ проведут совместные военные учения
Обновлено в 14:52
Армия и оружие
Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры
Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.
Обновлено в 05:16
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Обновлено в 12:29
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина.
Обновлено в 03:39
Происшествия
В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком
Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Политика
Вышел из тюрьмы водитель, перевозивший «Бук», из которого сбили MH17
Из тюрьмы вышел мужчина, которого СБУ обвинила в причастности к перевозке ЗРУ "Бук" – из него, по мнению украинской стороны, в 2014 году над территорией Донбасса был сбит малайзийский "Боинг".
Обновлено в 07:50
Происшествия
В столичной частной клинике аборты пациенткам делал экономист
В Москве закрыто частное медицинское учреждение "Евроклиник", где аборты пациенткам проводил экономист.
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
В России началось серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Авто
Стали известны характеристики нового Suzuki XL6
О цене «Судзуки» пока не сообщают. Характеристики нового Suzuki XL6 стали известны после недавней презентации, проведенной компанией.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек
В Екатеринбурге двое детей попытались ограбить магазин игрушек, воспользовавшись игрушечным пистолетом.
Обновлено в 13:02
Хоккей
Гусев подписал двухлетний контракт с «Нью-Джерси»
Как сообщает пресс-служба клуба, Гусев подписал с «Нью-Джерси» двухлетний контракт.
Обновлено в 15:17
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Политика
Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России
Представители Комитета Палаты представителей Соединённых Штатов Америки по международным делам призвали президента страны Дональда Трампа ввести новые антироссийские санкции.
Обновлено в 15:09
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Ирак планирует построить новую базу ВМС в Басре
Ирак планирует построить новую базу ВМС в провинции Басра на юге страны, сообщается в заявлении правительства страны.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Политика
В России заявили о готовности возобновить полеты на Украину
Росавиация выразила готовность начать полноформатные переговоры с соответствующими ведомствами Украины о возобновлении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 09:29
Происшествия
Алексей Навальный исключил, что его могли отравить полицейские
Лечащий врач Навального Анастасия Васильева не исключила, что недомогание могло быть вызвано каким-либо сильнодействующим химическим веществом.
Обновлено в 13:00
Политика
Украина готовится к отключению от транзита российского газа
Предстоящая зима на Украине может пройти без транзита российского газа, и подготовка к такому развитию событий уже идёт.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Двоюродный брат погибшего Рейеса выписан из больницы после аварии
Хуан Мануэль Кальдерон, двоюродный брат бывшего нападающего «Севильи» и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, погибшего в автомобильной катастрофе, выписан из больницы, сообщает EFE.
Обновлено в 14:20
Политика
В Совфеде оценили идею Киева создать канал для «борьбы за умы»
Ранее Тимошенко заявил о намерении властей Украины создать «всемирный русскоязычный телеканал» для «борьбы за умы украинцев» в Донбассе и Крыму и для борьбы «за умы россиян на территории России».
Обновлено в 13:02
Происшествия
ДТП с бывшим челябинским вице-губернатором: возбуждено уголовное дело
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием бывшего вице-губернатора Андрея Косилова.
Обновлено в 14:27