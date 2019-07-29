Футбол
Магуайр пропустил тренировку «Лестера»Sportbox.RU 09:09
Защитник «Лестера» Гарри Магуайр в понедельник не принимал участия в сегодняшнем тренировочном занятии с командой. Напомним, что 26-летний футболист находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». СМИ сообщают, что «МЮ» предлагает за Магуайра 72 миллиона фунтов плюс бонусы.
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
Общество
Россиян предложили наказывать за одежду с нецензурными надписями
Всех граждан, которые выходят в общественные места в одежде, на которой присутствуют нецензурные надписи, он призвал наказывать при помощи исправительных работ.
Обновлено в 08:14
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Как сообщает агент игрока Дэн Мильштейн, российский хоккеист подписал новый восьмилетний договор с «Тампой».
Обновлено в 10:03
Гаджеты
Xiaomi готовит к скорому выходу новый смартфон Redmi Note 8
Китайская компания Xiaomi готовит к скорому выходу своего флагмана Redmi Note 8, информирует новостное издание Evo-rus.com.
Обновлено в 04:58
Экономика
Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях «жесткого» Brexit
Фунт стерлингов обновил двухлетний минимум в ходе торговой сессии в понедельник из-за усиления опасений о том, что Великобритания выйдет из Европейского союза без заключения какого-либо соглашения.
Обновлено в 09:46
Футбол
«Барселона» заинтересовалась защитником «МЮ»
В сезоне-2018/19 АПЛ итальянский защитник принял участие в шести матчах за «МЮ».
Обновлено в 10:21
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Шоу-бизнес
Александр Петров бросил Ирину Старшенбаум ради звезды сериала про 90-е
Знакомство пары состоялось на съемках фильма "Стрельцов", где Петров исполнил роль звезды советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская сыграла его супругу Аллу.
Обновлено в 09:34
Космос
Обнаружена каменистая экзопланета с тремя красными солнцами
Астрономы при помощи космического телескопа TESS обнаружили экзопланету с тремя солнцами, которую назвали LTT 1445Ab.
Обновлено вчера в 14:26
Шоу-бизнес
Жена нового премьер-министра Великобритании копирует стиль Миддлтон
Внимательные зрители заметили, что образы герцогини активно повторяет супруга нового премьер-министра Великобритании Кэрри Симондс.
Обновлено в 03:20
Футбол
«Реал» не хочет продавать Хамеса Родригеса в «Атлетико»
Обновлено в 06:13
Политика
Пушков ответил на возмущения МИД Украины из-за визита Медведева в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал возмущение властей Украины по поводу поездки российского премьер-министра Дмитрия Медведева в Крым.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия
Полковника-миллиардера ФСБ связали с главным киллером России
Бывшего сотрудника банковского отдела управления «К» ФСБ России Дмитрия Фролова, обвиняемого в хищении 490 миллионов рублей, могут допросить в рамках другого расследования — в отношении группировки Аслана Гагиева (Джако).
Обновлено в 08:57
Политика
Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах
Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Происшествия
В Москве завели дело на проводившего аборты экономиста
В Москве закрыли частную клинику, где представлявшийся врачом экономист делал пациентам аборты на поздних сроках беременности.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Политика
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Яшина
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить в силе отказ в регистрации главы Красносельского муниципального округа оппозиционера Ильи Яшина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Обновлено в 10:29
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Общество
Меган Маркл отобрала влиятельных женщин для обложки Vogue
Меган Маркл отобрала для сентябрьского номера Vogue 15 влиятельных женщин вместе с редактором британской версии журнала Эдвардом Эннифулом, выложившим в своем Инстаграме фотографию обложки.
Обновлено в 08:57
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Футбол
В «Зените» прокомментировали переговоры с нападающим «Барселоны»
Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев подтвердил, что клуб ведет переговоры с нападающим «Барселоны» Малкомом.
Обновлено в 10:33
Экономика
В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI
Обладатели анонимных электронных кошельков «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay и других аналогичных систем не смогут пополнять их наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи — для этого нужно будет использовать банковский счет.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Барановская в платье с декольте появилась на закрытии «Жары»
На закрытии мероприятия телеведущая появилась на красной дорожке в роскошном сверкающем платье с глубоким декольте.
Обновлено в 08:40
Единоборства
Александр Емельяненко получил контракт от Bare Knuckle FC
Российский боец Александр Емельяненко получил контракт от лиги кулачных боев Bare Knuckle FC.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане
Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
Мигрант столкнул восьмилетнего мальчика под поезд в Германии
В Германии ребенок погиб в понедельник, 29 июля, в результате того, что мужчина столкнул его на пути перед приближающимся скоростным поездом ICE.
Обновлено в 09:21