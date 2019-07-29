Футбол

Магуайр пропустил тренировку «Лестера»Sportbox.RU 09:09

Защитник «Лестера» Гарри Магуайр в понедельник не принимал участия в сегодняшнем тренировочном занятии с командой. Напомним, что 26-летний футболист находится в шаге от перехода в «Манчестер Юнайтед». СМИ сообщают, что «МЮ» предлагает за Магуайра 72 миллиона фунтов плюс бонусы.
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Магуайр пропустил тренировку «Лестера»

Спорт-Экспресс09:37

СМИ: Магуайр, которым интересуется «МЮ», пропустил тренировку «Лестера»

РИА Новости09:26

Магуайр, которым интересуется МЮ, пропустил тренировку «Лестера»

Soccer.ru09:14

Магуайр пропустил тренировку «Лестера»

Евро-футбол.ру09:25

Магуайр пропустил тренировку «Лестера»

Sportbox.RU09:09

Магуайр пропустил тренировку «Лестера»

Матч ТВ09:09

Магуайр пропустил тренировку «Лестера». Им интересуется «МЮ»

Sports.ru08:55
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 10:59, Вашингтон
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Гарри Магуайр
Британский футболист
Английский футболист, центральный защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии.
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Лестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лестера. Клуб выступает в высшем дивизионе английского футбола - Премьер-лиге. Клуб был основан в 1884 году под названием «Лестер Фосс».
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