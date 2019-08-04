Защитник «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайр прибыл в Манчестер для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Манчестер Юнайтед». Видео с Магуайром опубликовал 26-летний Магуайр на днях должен перейти в "МЮ" за рекордные для игроков обороны 85 млн фунтов (порядка 93 млн евро).

Магуайр прибыл в Манчестер для завершения перехода в «МЮ»

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