Футбол

Магуайр прибыл в Манчестер для завершения перехода в «МЮ»Sport24.ru 04:29

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Защитник «Лестера» и сборной Англии Гарри Магуайр прибыл в Манчестер для прохождения медосмотра и подписания контракта с «Манчестер Юнайтед». Видео с Магуайром опубликовал 26-летний Магуайр на днях должен перейти в "МЮ" за рекордные для игроков обороны 85 млн фунтов (порядка 93 млн евро).
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Магуайр прибыл в Манчестер для завершения перехода в «МЮ»

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Английский футболист, центральный защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии.
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