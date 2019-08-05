Футбол
Магуайр перешёл в МЮ и стал самым дорогим защитником в миреNews.ru 08:40
Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 80 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником мира. Предыдущим его клубом был «Лестер».
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 20:20, Ашберн
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