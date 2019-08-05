Сумма трансфера, по данным СМИ, составила 80 млн фунтов стерлингов. Таким образом, Магуайр стал самым дорогим защитником мира. Предыдущим его клубом был «Лестер».

Магуайр перешёл в МЮ и стал самым дорогим защитником в мире

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