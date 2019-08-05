Как сообщает Mirror, «Манчестер Юнайтед» достиг принципиальной договоренности с «Лестером» по трансферу защитника сборной Англии Гарри Магуайра. Согласно источнику, его переход обошелся клубу в 92 млн евро. Таким образом, футболист стал самым дорогим защитником в истории.

Магуайр перешел в «МЮ», став самым дорогим защитником в истории

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