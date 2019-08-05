Футбол

Магуайр перешел в «МЮ» и стал самым дорогим защитником в историиМК-Спорт 08:02

Официально сумма трансфера не сообщается, но по информации британских СМИ защитник обошелся "МЮ" в 87 млн евро. Зарплата же игрока будет около 5,5 млн евро в год. Магуайр выступал за "Лестер Сити" с 2017 года.
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Магуайр стал самым дорогим защитников, перейдя в «Манчестер Юнайтед» за 87 млн евро

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Английский футболист, центральный защитник клуба «Лестер Сити» и национальной сборной Англии.
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