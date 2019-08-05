Футбол
Магуайр перешел в «МЮ» и стал самым дорогим защитником в историиМК-Спорт 08:02
Официально сумма трансфера не сообщается, но по информации британских СМИ защитник обошелся "МЮ" в 87 млн евро. Зарплата же игрока будет около 5,5 млн евро в год. Магуайр выступал за "Лестер Сити" с 2017 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 17:14, Ашберн
Происшествия
СМИ сообщили об эвакуации ТЦ «Мега Белая дача» из-за минирования
Около пяти тысяч человек, включая 100 деьтей эвакуировали из торгового центра «Мега Белая Дача» в округе Котельники из-за анонимного сообщения о минировании, сообщают ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 17:04
Армия и оружие
В Венесуэле сбили два самолета с наркотиками
Вооруженные силы Венесуэлы сбили два самолета, которые предположительно перевозили наркотики из Колумбии.
Обновлено в 10:46
Финансы
Биржевой курс евро вырос до 73 рублей
К 19:37 курс евро повышался на 49 копеек, до 72,97 рубля. Доллар дешевеет на фоне обострения торгового конфликта США и Китая.
Обновлено в 15:04
Происшествия
После взрыва на складе боеприпасов в Ачинском районе ввели режим ЧС
В Ачинском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после взрыва на военном арсенале.
Обновлено в 14:11
Общество
Скончался автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено в 16:19
Происшествия
Карусель с детьми опрокинулась в Воронежской области
Обновлено в 11:52
Футбол
Быстров: «„Спартак“ отказался от Еременко и купил Тила за €20 млн. Не разбираются в футболе»
Бывший полузащитник «Спартака» Владимир Быстров заявил, что в московском клубе не разбираются в футболе.
Обновлено в 15:52
Футбол
«Динамо» согласовало трансфер нападающего «Боруссии»
Обновлено в 12:58
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
ЦИК повторно проверит подписи кандидатов в Мосгордуму, подавших жалобы
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) проведет еще одну повторную экспертизу подписей за кандидатов в Мосгордуму, которые подали жалобу.
Обновлено в 14:23
Экономика
На Украине подсчитали сумму государственного долга
Уточняется, что из всей суммы долга 71,4 миллиарда гривен следует направить по номинированным в гривне облигациям внутреннего госзайма, а остальная часть — в иностранной валюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:31
Политика
ЦИК Украины констатировал невозможность объявить результаты выборов
Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов.
Обновлено в 16:25
Происшествия
В МЧС назвали неосторожность людей основной причиной пожаров в Сибири
Ранее заместитель главы центра "Антистихия" МЧС России Сергей Абанин среди основных причин пожаров в Сибири называл длительную сухую погоду и отсутствие активных мер по тушению очагов.
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Музыка
Скончался композитор и певец Вилли Токарев
Обновлено вчера в 10:28
Политика
В Германии ответили на заявление российского МИД о вмешательстве
Захарова в воскресенье в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1" заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
Обновлено в 07:21
Политика
Минобороны и Росгвардия смогут продавать лом без торгов
Президент России Владимир Путин разрешил Росгвардии и министерству обороны продавать имеющийся у них лом черных и цветных металлов без проведения торгов.
Обновлено в 15:41
Футбол
ФК «Краснодар» узнал возможных соперников в плей-офф Лиги чемпионов
Как сообщал «Югополис», 22 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьёвка 3-го отборного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено в 07:20
Политика
Дело о поездке Порошенко на Мальдивы завели на Украине
Госбюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело по возможной поездке экс-президента страны Петра Порошенко на Мальдивы, передает ТАСС.
Обновлено в 14:07
Футбол
В «Зените» прокомментировали ситуацию вокруг Малкома
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал ситуацию, которая сложилась вокруг новичка команды Малкома, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:30
Шоу-бизнес
Актриса Анна Банщикова разводится после 12 лет брака
Ходят слухи, что Анна Банщикова и Всеволод Шаханов расстаются. Говорят, поводом стали вскрывшиеся крупные долги мужа популярной актрисы.
Обновлено в 09:25
Происшествия
Москвич рассказал, как мошенники списали с его карты миллионы рублей
Житель Москвы рассказал телеканалу РЕН ТВ, как мошенники списали с его банковской карты 3,5 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Футбол
«Ахмат» обыграл «Оренбург» в дебютном матче Глушакова
Грозненский "Ахмат" переиграл "Оренбург" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 14:53
Общество
Илон Маск сравнил Елизавету II с телепузиками
Глава американского производителя электромобилей Tesla и компании SpaceX Илон Маск сравнил британскую королеву Елизавету II с персонажами старого детского шоу «Телепузики».
Обновлено в 15:30
Экономика
Россия за пять лет снизила импорт продовольствия почти на треть
Россия за последние пять лет сократила импорт продовольствия на 31,2% - до 29,8 миллиарда долларов в 2018 году, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.
Обновлено в 11:55
Футбол
Понсе принес извинения Шунину за грубый фол в дерби
Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе принес извинения голкиперу московского «Динамо» Антону Шунину за травму, нанесенную во время столкновения в матче 4-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:32
Общество
Женщину-пилота сняли с ее первого международного рейса из-за долгов
Женщину, работавшую в российской авиакомпании вторым пилотом, сняли с ее первого международного рейса из-за налоговой задолженности, долгов по штрафам ГИБДД и по кредитам на общую сумму около миллиона рублей.
Обновлено в 09:05