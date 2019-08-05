Футбол
Магуайр перешел в МЮ и стал самым дорогим защитником в историиSoccer.ru 07:41
Сообщалось, что сделка обойдется "красным дьяволам" в 80 млн фунтов. Таким образом, трансфер Магуайра превзошел рекордный переход Вирджила ван Дейка в "Ливерпуль", и Харри стал самым дорогим защитником в истории футбола.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 23:21, Ашберн
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