Футбол

Магуайр перешел в МЮ и стал самым дорогим защитником в историиSoccer.ru 07:41

Сообщалось, что сделка обойдется "красным дьяволам" в 80 млн фунтов. Таким образом, трансфер Магуайра превзошел рекордный переход Вирджила ван Дейка в "Ливерпуль", и Харри стал самым дорогим защитником в истории футбола.
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Магуайр стал самым дорогим защитников, перейдя в «Манчестер Юнайтед» за 87 млн евро

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