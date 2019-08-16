Футбол

Магуайр отказался от суперпредложения «Ман Сити» ради перехода в МЮSoccer.ru 03:24

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По информации английской прессы, экс-футболист "Лестера" Харри Магуайр мог сделать выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", причем в коллективе Хосепа Гвардиолы он стал бы самым высокооплачиваемым защитником в мире.
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Магуайр отказался от суперпредложения «Ман Сити» ради перехода в МЮ

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Магуайр отказался от сумасшедшей зарплаты в «Манчестер Сити» ради перехода в «МЮ»

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Английский футболист, центральный защитник клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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