Футбол
Магуайр отказался от суперпредложения «Ман Сити» ради перехода в МЮSoccer.ru 03:24
По информации английской прессы, экс-футболист "Лестера" Харри Магуайр мог сделать выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", причем в коллективе Хосепа Гвардиолы он стал бы самым высокооплачиваемым защитником в мире.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 03:50, Ашберн
Политика
ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев
Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Политика
Путин перенес саммиты ШОС и БРИКС из Челябинска в Петербург
Президент РФ Владимир Путин указом перенес саммиты Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС в Петербург, хотя изначально их планировалось провести в Челябинске.
Обновлено вчера в 11:48
Происшествия
Большинство пассажиров экстренно севшего А321 передумали лететь в Крым
Свыше 150 из 226 пассажиров аварийного Airbus A321 "Уральских авиалиний" передумали лететь в Симферополь, сообщил РИА Новости в пятницу представитель экстренных служб Подмосковья.
Обновлено в 03:03
Футбол
Определились все пары участников раунда плей-офф Лиги Европы
Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги Европы. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Минздрав оценит ставшее причиной ареста двух матерей лекарство
Минздрав оценит эффективность препарата «Фризиум», за покупку которого задержали двух матерей тяжелобольных детей, передает ТАСС.
Обновлено в 03:31
Общество
Минприроды предлагает пересмотреть права губернаторов после пожаров
Устанавливать зоны контроля лесных пожаров на федеральном, а не на региональном уровне предлагает Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Обновлено в 02:27
Общество
Порядка 40% свидетельств о рождении выдают в столичных роддомах
В столице около 40% свидетельств о рождении получают родители новорожденных при выписке из роддома, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Обновлено в 00:39
Армия и оружие
Российских лётчиков могут вооружить ПП-2000 вместо АКС-74У
Было предложено рассмотреть возможность вооружения военных летчиков очень компактным ПП-2000 вместо АКС-74У.
Обновлено в 02:42
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
Обновлено вчера в 11:00
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Ребенок провалился в яму с кипятком в Омске
В Омске возбуждено уголовное дело по факту получения ожогов 10-летним мальчиком.
Обновлено в 03:09
Происшествия
Рейс «Победы» задерживается из-за информации о птице в двигателе
Рейс авиакомпании «Победа» в Москву задержан в аэропорту Минеральных Вод из-за подозрений на попадание птицы в правый двигатель, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании.
Обновлено в 02:45
Общество
Назван размер справедливой зарплаты россиян
Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:07
Транспорт
Авиакомпания «Победа» возобновляет продажу билетов в Армению
Лоукостер «Победа» (входит в «Аэрофлот») объявил о возобновлении продажи авиабилетов в Гюмри (Армения) на зимний сезон.
Обновлено в 03:31
Здоровье
В Минздраве назвали самые распространенные болезни школьников
Специалисты Минздрава рассказали о распространенных заболеваниях, которыми болеют российские школьники.
Обновлено вчера в 15:50
Политика
Верховный суд Ингушетии отказался пересматривать границу с Чечней
Верховный суд Ингушетии согласился с решением Магасского районного суда, отказавшего группе граждан в иске касательно границы республики с Чечней, сообщает «РБК Кавказ».
Обновлено в 03:40
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Норвегии обнаружили радиоактивный йод после ЧП под Архангельском
Обновлено вчера в 10:26
Армия и оружие
Эксперты рассказали о преимуществах С-400 над американским оружием
Военные эксперты назвали преимущества зенитно-ракетных комплексов С-400 над американскими аналогами. Об этом сообщает Daily Express.
Обновлено в 03:06
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Ранее команда Зеленского заявила о создании специальной группы, которой предстоит заниматься вопросами возвращения Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Пентагон предупредил о росте влияния России в Африке
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия
Суд в Киргизии оставил Атамбаева под стражей
Обновлено в 02:31
Футбол
«Лестер» отдал Кинга в аренду «Рейнджерс»
Футбольный клуб "Лестер" отдал полузащитника Энди Кинга в аренду шотландскому клубу "Рейнджерс", сообщается на сайте английской команды.
Обновлено вчера в 18:35
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Музыка
Юрий Шатунов отказался исполнять песни «Ласкового мая»
Юрий Шатунов решил больше не исполнять песни из репертуара «Ласкового мая». Об этом сообщил руководитель группы Андрей Разин.
Обновлено вчера в 07:13