Футбол
Магуайр отказался от суперпредложения «Ман Сити» ради перехода в МЮSoccer.ru 03:24
По информации английской прессы, экс-футболист "Лестера" Харри Магуайр мог сделать выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", причем в коллективе Хосепа Гвардиолы он стал бы самым высокооплачиваемым защитником в мире.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 05:20, Ашберн
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Обновлено в 04:06
Футбол
Бывший полузащитник «Локомотива» считает Баринова отморозком
Полузащитник Дмитрий Тарасов рассказал, с каким настроем на тренировочные матчи выходит бывший партнер по «Локомотиву» Дмитрий Баринов, отмечая, что в некоторых ситуациях стоило бы играть менее агрессивно.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Силовики начали переговоры со стрелком в Котельниках
По свидетельству очевидцев, в парикмахерскую забежал мужчина с ружьем, выстрелил и забаррикадировался в здании.
Обновлено вчера в 10:59
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Общество
Росстат выяснил, как рацион россиян изменился за 40 лет
В Росстате выяснили, как изменился рацион россиян за последние 40 лет.
Обновлено в 03:26
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
Гонщик с Малышева может быть сыном высокопоставленного росгвардейца
У водителя, устроившего смертельное ДТП на пересечении Малышева и Московской, могут быть связи в национальных войсках Виновник смертельного ДТП на Малышева Владимир Васильев может быть сыном занимающего высокий пост сотрудника Росгвардии.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Елена Летучая поделилась кадрами встречи с мужем на Мальдивах
Переждать холодное лето в Москве экс-ведущая «Ревизорро» отправилась на Мальдивы.
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Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Игры
Разработка масштабной модификации Skyblivion близится к завершению
Хоть труды разработчиков близятся к завершению, в команду все еще требуются программисты и 3D художники.
Обновлено в 04:54
Авто
МВД разъяснило ситуацию с выдачей автомобильных номеров нового образца
Первые заинтересованы в установке на задние площадки машин двухстрочных регистрационных знаков, так как обычный однострочный на них не помещается, а вторые — в меньших по сравнению с действующим стандартом (245x185 мм) номерах нового образца (190x145 мм).
Обновлено в 05:01
Авто
АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн дисков для колес
Российский АвтоВАЗ запатентовал новый дизайн колесных дисков для моделей LADA.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Найденного в омском лесу мальчика перевели из реанимации
Обновлено в 02:48
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Экс-полузащитник «Локомотива» и бывший муж Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов рассказал о своих предпочтениях в любовных соитиях.
Обновлено вчера в 16:44
Технологии
Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца
Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 02:44
Культура
Скончался народный артист России композитор Роман Леденев
Народный артист России, композитор Роман Леденев скончался на 89-м году жизни 15 августа.
Обновлено в 05:06
Происшествия
В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Обновлено в 00:26
Политика
Игорь Стрелков: «Рано или поздно эта война перейдет в горячую стадию»
Справка "МК" Игорь Всеволодович Гиркин (псевдоним — Игорь Иванович Стрелков) родился в 1970 г. в Москве.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Скончалась голландская принцесса Кристина
В правительстве Нидерландов сообщили о кончине в возрасте 71 года принцессы Кристины.
Обновлено в 04:50
Происшествия
СКР экстренно завершает следствие по еще двум делам о массовых беспорядках
СКР экстренно завершает следствие по как минимум еще двум уголовным делам о массовых беспорядках.
Обновлено в 04:43
Политика
Глава Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку
Обновлено 14 августа в 23:26
Общество
Две россиянки старше 60 лет родили первенца в 2018 году
В 2018 году две гражданки России в возрасте старше 60 лет впервые стали матерями.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия
Момент попадания птиц в двигатель самолета А321 сняли на видео
Пассажиры сняли на видео попадание стаи птиц в двигатель лайнера А321, который совершил аварийную посадку на кукурузном поле в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:58
Авто
Выпуск легковых автомобилей вырос в июле на 5%
По сообщениям Росстат, за семь месяцев текущего года на автомобильных заводах, расположенных на территории Российской Федерации, было произведено 894 тысячи легковых автомобилей, что на 2,1% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Обновлено в 04:34