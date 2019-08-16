По информации английской прессы, экс-футболист "Лестера" Харри Магуайр мог сделать выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", причем в коллективе Хосепа Гвардиолы он стал бы самым высокооплачиваемым защитником в мире.

Магуайр отказался от суперпредложения «Ман Сити» ради перехода в МЮ

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