Футбол
Магуайр отказался от суперпредложения «Ман Сити» ради перехода в МЮSoccer.ru 03:24
По информации английской прессы, экс-футболист "Лестера" Харри Магуайр мог сделать выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", причем в коллективе Хосепа Гвардиолы он стал бы самым высокооплачиваемым защитником в мире.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:56, Ашберн
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Общество
Суд обнародовал выводы экспертизы по делу «Седьмой студии»
В феврале суд принял решение назначить новую комплексную (финансово-экономическую, искусствоведческую и оценочную) экспертизу по делу «Седьмой студии», в апреле слушания по делу были прерваны на время ее подготовки.
Обновлено в 03:48
Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минтруд России подготовил поправки в закон о минимальном размере оплаты труда (МРОТ), согласно которому МРОТ с 1 января 2020 года ожидаемо планируется увеличить до 12 130 рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Российский лидер Владимир Путин присвоил звания Героев России лётчикам, посадившим самолёт Airbus А321 на кукурузное поле в Московской области.
Обновлено в 08:58
Происшествия
У берегов Камеруна пираты захватили трех россиян
Пираты напали на судно у берегов Камеруна и захватили трех россиян, сообщает российский МИД.
Обновлено в 07:59
Происшествия
В Якутии локализовали пожар на шахте «Денисовская»
Обновлено в 07:13
Культура
YouTube изменит требования к жалобам от правообладателей музыки
YouTube изменит подход к защите авторских прав в роликах с короткими музыкальными фрагментами или видео с непреднамеренным использованием музыки.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Криминальные авторитеты нашли лазейку в антиворовском законе
Российские криминальные авторитеты приняли решение отказываться от титула «вор в законе», чтобы не попасть под статью 210.1 Уголовного кодекса России («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).
Обновлено в 09:34
Происшествия
СК сообщил о смерти двух человек, предположительно отравившихся маслом
Два человека погибли в Ульяновской области, по предварительной информации, отравившись подсолнечным маслом, сообщило СУ СК по региону.
Обновлено в 08:00
Политика
Россия пригласила Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы
Россия направила приглашение на празднование 75-й годовщины Победы северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну и премьеру Британии Борису Джонсону.
Обновлено в 09:44
Политика
WSJ: Трамп хочет купить Гренландию
Президент США Дональд Трамп думает о покупке у Дании крупнейшего в мире острова – Гренландии.
Обновлено в 01:31
Здоровье
Названа самая канцерогенная бытовая вещь
Специалисты озвучили, какая вещь в быту может спровоцировать развитие рака.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
Захарова в ответ на слова Болтона о краже технологий напомнила о дипсобственности РФ в США
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о краже Россией технологий напомнила о захвате американскими властями российской дипсобственности.
Обновлено в 08:48
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Экс-владельца «Кубани» приговорили к девяти годам колонии
Мосгорсуд в пятницу назначил девять лет колонии главе украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), бывшему владельцу ФК "Кубань" Олегу Мкртчану за хищение кредитов ВЭБа на 2,5 миллиарда долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 07:47
Культура
Мосгаз проведет тематический фестиваль
Обновлено в 09:10
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
В ДНР произошло столкновение с украинскими диверсантами
После столкновения в районе города Докучаевск противник был вынужден отступить, передает Донецкое агентство новостей.
Обновлено в 05:51
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Культура
Иван Охлабыстин представил свою автобиографию
Обновлено в 09:41
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Политика
В команде Зеленского разработают план «возвращения» Крыма и Донбасса
Обновлено вчера в 18:01
Единоборства
Нурмагомедов предложил посадить Макгрегора в тюрьму
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму.
Обновлено в 07:58
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04