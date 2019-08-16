Футбол
Магуайр отказался от суперпредложения «Ман Сити» ради перехода в МЮSoccer.ru 03:24
По информации английской прессы, экс-футболист "Лестера" Харри Магуайр мог сделать выбор между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", причем в коллективе Хосепа Гвардиолы он стал бы самым высокооплачиваемым защитником в мире.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:54, Ашберн
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Командир А321 оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров
Дамир Юсупов, командир самолёта Airbus A321, совершившего аварийную посадку вблизи аэропорта Жуковский утром 15 августа, высоко оценил действия бортпроводников при эвакуации пассажиров.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего в Подмосковье А321 госпитализировали
Второй пилот аварийно севшего в поле лайнера "Уральских авиалиний" Георгий Мурзин попал в больницу, сообщает канал "360".
Обновлено в 05:56
Политика
Команда Зеленского разработает план по возвращению Крыма и Донбасса
Заместитель руководителя администрации президента Украины Руслан Рябошапка сообщил о начале разработки стратегии по «реинтеграции» Крыма и Донбасса.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия
В Омске мальчик провалился в яму с кипятком
Обновлено в 00:26
Происшествия
СК не возбуждал дело против купившей лекарство ребенку женщины
Следственный комитет России (СКР) не возбуждал уголовное дело против женщины, которая купила незарегистрированное в стране лекарство.
Обновлено в 06:41
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты убивают раковые клетки
Обновлено вчера в 22:24
Происшествия
Здание обвалилось под Петербургом
В Ленинградской области в городе Волхов обрушилась стена при сносе старого нежилого здания; погибли два человека Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС региона.
Обновлено в 06:17
Происшествия
По факту танцев с автоматом на Кирова возбуждено уголовное дело
В Калуге возбуждено уголовное дело по части 2 статьи УК РФ "Хулиганство" после перекрытия улицы Кирова и танцев с предметом, похожим на оружие.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
Еще один самолет вернулся в Москву из-за попадания птиц в двигатель
Самолет авиакомпании UTair вернулся в аэропорт вылета из-за попадания птиц в двигатель. Об этом сообщает агентство «Москва».
Обновлено в 06:09
Происшествия
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
Трехлетний ребенок, потерявшийся в лесу под Омском, найден живым
В Омской области в ходе поисковых работ найден трехлетний мальчик, пропавший в лесу 13 августа.
Обновлено вчера в 06:52
Общество
В Приморье из-за тайфуна «Кроса» пять рек вышли из берегов
Пять рек в трех районах Приморья вышли из берегов в результате тайфуна "Кроса", сообщает Примгидромет.
Обновлено в 06:42
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Технологии
В работе Gmail по всему миру произошел сбой
Пользователи по всему миру отметили в пятницу, 16 августа, неполадки в работе электронной почты Gmail.
Обновлено в 05:46
Энергетика
Bloomberg: Санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Спрос на российскую нефть марки Urals получил поддержку на фоне санкций США в отношении Ирана и Венесуэлы.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
Новейший российский тяжелый беспилотник "Охотник" впервые совершил полет в паре с истребителем.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Насиловавший годами пасынка житель Татарстана получил 16 лет колонии
Житель Татарстана, в течение семи лет насиловавший несовершеннолетнего пасынка, приговорён судом к 16 годам колонии строгого режима, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Обновлено в 06:49
Игры
Mail.Ru Group анонсировала запуск глобальной игровой платформы
Игровое направление Mail.Ru Group MY.GAMES сообщило о запуске глобальной платформы.
Обновлено в 06:24
Армия и оружие
Летчикам ВКС России выдадут уникальное оружие
Минобороны рассматривает возможность включения в носимый аварийный запас (НАЗ) компактного пистолета-пулемета ПП-2000 взамен автомата АКС-74У.
Обновлено в 04:06
Общество
В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными
Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.
Обновлено вчера в 17:00
Футбол
Пилот севшего в поле «Аэробуса» оказался болельщиком «Спартака»
Дамир Юсупов, пилот самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском, рассказал о своих футбольных предпочтениях.
Обновлено в 06:02
Происшествия
Два человека погибли на Байкале при столкновении катера с пирсом
В ночь с четверга на пятницу на Байкале в районе поселка Култук катер типа "Амур" столкнулся с бетонным пирсом.
Обновлено в 04:00
Политика
WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию
Обновлено вчера в 19:46
Политика
Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.
Обновлено вчера в 10:09
Шоу-бизнес
Нино Нинидзе и Максим Виторган познакомили детей
15 августа и Виторган, и Нинидзе опубликовали на своих страницах в Инстаграме кадры с детьми: Максим позирует с 23-летней Полиной, 18-летним Данилом и 2-летним Платоном, а Нино — с 4-летним сыном Сандриком.
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Росгвардия прокомментировала вакансию снайпера для митингов
В Росгвардии назвали фейком вакансию снайпера для охраны массовых акций.
Обновлено в 05:35