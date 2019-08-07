Новичок «Манчестер Юнайтед» защитник Гарри Магуайр будет выступать за манкунианцев под 5-м номером, сообщает официальный сайт клуба.

Магуайр определился с игровым номером в «Манчестер Юнайтед»

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