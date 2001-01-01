Английские СМИ сообщают, что защитник "Лестера" Харри Магуайр приближается к переходу в "Манчестер Юнайтед". Сегодня утром футболист покинул отель в Манчестере.

Магуайр был замечен в манчестерском отеле

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