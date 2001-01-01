Футбол
Магуайр был замечен в манчестерском отелеSoccer.ru 03:57
Английские СМИ сообщают, что защитник "Лестера" Харри Магуайр приближается к переходу в "Манчестер Юнайтед". Сегодня утром футболист покинул отель в Манчестере.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 09:01, Ашберн
Происшествия
Источник сообщил об уголовном деле против участника акции 3 августа
В отношении участника несанкционированной акции в Москве возбуждено уголовное дело из-за причинения травм сотруднику ОМОН.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Румынского министра уволили из-за слов об изнасилованной девочке
Румынского министра образования Екатерину Андронеску уволили из-за слов о похищенной и убитой пятнадцатилетней девочке.
Обновлено в 07:52
Кино
Принц Чарльз может сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде
Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз получил приглашение сыграть небольшую роль в 25-м фильме о Джеймсе Бонде, сообщает газета The Sun со ссылкой на источники в киноиндустрии.
Обновлено в 08:01
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
Обновлено в 08:37
Происшествия
В ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева погибли два человека
В Екатеринбурге из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Малышева погибли два человека.
Обновлено в 00:08
Политика
Зеленский рассказал о предстоящей встрече в нормандском формате
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что следующая встреча "нормандской четверки" на уровне министров иностранных дел может состояться в конце августа 2019 года.
Обновлено вчера в 18:54
Культура
В возрасте 84 лет скончался Вилли Токарев
Обновлено в 08:48
Авто
Самые-самые: лучшие и худшие тачки «Форсажа»
В первый день августа состоялась премьера девятой части «Форсажа» — «Хоббс и Шоу», что послужило поводом для создания видеорейтинга автомобилей, снявшихся в этой серии фильмов, идущей с 2001 года.
Обновлено в 01:00
Автоспорт
Сын Шумахера одержал первую победу в Формуле-2
Немецкий автогонщик Мик Шумахер из команды Prema, являющийся сыном семикратного чемпиона "Формулы-1" Михаэля Шумахера, добился первой победы на этапе "Формулы-2" в Венгрии.
Обновлено в 08:27
Футбол
«Нижний Новгород» может уволить Черышева с поста главного тренера
Как стало известно «Чемпионату», руководство «Нижнего Новгорода» может уволить Дмитрия Черышева с должности главного тренера за неудачный старт команды в сезоне-2019/20.
Обновлено в 07:59
Политика
Мэр Киева Кличко покинул украинскую столицу
Обновлено в 07:43
Общество
Медведев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Александр Паль рассказал об освобождении из ОВД по звонку из «администрации президента»
Актер Александр Паль, задержанный на акции протеста в Москве 3 августа, рассказал Дождю, что его освободили из ОВД без составления протокола после того, как ему позвонил человек, представившийся сотрудником администрации президента, и поговорил с полицейскими.
Обновлено в 07:33
Гаджеты
Ошибка руководства Meizu оказалась причиной появления Xiaomi
Если верить информации инсайдера Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), задолго до того, как мир узнал про Xiaomi, Лей Цзюнь предлагал Вонгу управлять компанией Meizu совместно.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Истребитель потерпел крушение в Иране
Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:48
Происшествия
В Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе
Иран задержал в Персидском заливе иностранный танкер с «контрабандным топливом», который шёл в арабские страны, сообщает Press TV.
Обновлено в 05:03
Футбол
Малком оценил свой дебют за «Зенит» и уровень чемпионата России
Новичок «Зенита» Малком поделился своими впечатлениями от первого матча за команду.
Обновлено вчера в 17:56
Наука
В Гренландии из-за рекордной жары появились озера
В Гренландии к концу июля установилась рекордная температура. Лед стал таить быстрее прогнозов, что привело к образованию озер и рек.
Обновлено в 06:17
Общество
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летняя погода
Тишковец отметил, что со среды придет атлантическое тепло и температура вернется в рамки климатической нормы.
Обновлено в 08:05
Футбол
Мойзе Кин официально перешел из «Ювентуса» в «Эвертон»
Обновлено в 06:57
Происшествия
На незаконной акции в Москве задержали разыскиваемого за экстремизм
На несогласованной акции в центре Москвы росгвардейцы задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, он передан полиции, сообщает Росгвардия.
Обновлено в 02:45
Происшествия
В деле о массовых беспорядках в Москве появился седьмой фигурант
Обновлено вчера в 16:27
Футбол
«Барселона» объявила о трансфере защитника «Бетиса» Фирпо
Обновлено в 07:11
Происшествия
Француз Франки Запата пересек Ла-Манш на летающей «реактивной доске»
Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полётом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Брянске сотрудница банка украла у клиента 10 миллионов рублей
В Брянске задержана заместитель директора местного банка.
Обновлено в 04:41
Политика
Помпео сделал заявление по Крыму
Госсекретарь США Марк Помпео сделал заявление о том, что Крым "должен вернуться в состав Украины", передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:11
Общество
Митинг в поддержку сестер Хачатурян начался в Петербурге
Митинг в поддержку сестер Хачатурян, которые стали жертвами домашнего насилия, начался на площади Ленина в воскресенье, 4 августа, в 14:00.
Обновлено в 07:21
Здоровье
Эксперты назвали семь наихудших вариантов ночного перекуса
Эксперты рассказали, чего точно не стоит есть на ночь глядя. Худшим вариантов перекуса были названы жареные блюда, содержащие канцерогены.
Обновлено в 01:20