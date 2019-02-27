Футбол

Магомед Оздоев: «Зенит» настроен только на чемпионствоСоветский спорт вчера в 23:34

После весьма длинного перерыва был проделан большой объем работы. Мы настроены только на чемпионство! сказал игрок, чьи слова приводит газета Известия.
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Магомед Оздоев и «Зенит» настроились на чемпионство

Петербургский дневниквчера в 23:53

Магомед Оздоев: «Зенит» настроен только на чемпионство

Советский спортвчера в 23:34

Оздоев: «Зенит» настроен только на чемпионство

Чемпионатвчера в 17:42

Полузащитник «Зенита» Оздоев: настроены только на чемпионство

Газета.Ruвчера в 22:58

Магомед Оздоев: «„Зенит“ настроен только на чемпионство»

Sports.ruвчера в 19:56

Зенитный комплекс «быков»: РПЛ вновь подарит болельщикам интригу

Известиявчера в 16:00
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Происшествия

В ходе спецоперации в Нальчике убит боевик

В ходе контртеррористической операции (КТО) в Нальчике убит один боевик, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных структурах Кабардино-Балкарской Республики (КБР).
Обновлено в 00:39
Происшествия

Число жертв пожара в Кузбассе возросло до восьми

Обновлено в 00:32
Политика

Небензя: США и Британия ограбили Венесуэлу

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что США и Великобритания ограбили Венесуэлу на $30 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие

Военные ЛНР задержали украинского диверсанта

Обновлено вчера в 23:44
Здоровье

Скворцова призвала изменить идеологию организации медицинской помощи

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что для увеличения продолжительности жизни в России необходимо изменить идеологию.
Обновлено в 00:38
Музыка

В НОТУ не исключили отказа Украины от участия в Евровидении

Член правления Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ) Александра Кольцова в эфире «5 канала» не исключила, что страна может отказаться от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:39
Интернет

В WhatsApp появится новая функция

Разработчики WhatsApp в рамках борьбы со спамом введут новую функцию в мессенджер, благодаря которой пользователи смогут ограничить их добавление в групповые чаты, сообщает портал Akket.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика

Минсельхоз выступил против расширения продуктового эмбарго

Минсельхоз не поддерживает предложение Федеральной таможенной службы (ФТС) расширить продуктовое эмбарго, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у директора департамента регулирования рынков АПК Максима Титова (у газеты есть копия документа, его подлинность подтвердили три источника издания в отрасли).
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия

При взрыве в жилом доме в Казахстане погибли не менее двух человек

Причина взрыва, по словам собеседника агентства, устанавливается, на месте происшествия работают экстренные службы, психологи.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

WP рассказала о кибератаке американских спецслужб на Россию

Киберкомандование Вооруженных сил США провело "наступательную" операцию против петербургского "Агентства интернет-исследований" в 2018 году.
Обновлено вчера в 15:32
Общество

Российские вузы заняли 25 мест в топ-100 предметного рейтинга QS

Российские университеты заняли 25 мест в топ-100 Международного предметного рейтинга учебных заведений, ежегодно составляемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS).
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Глава МИД КНР призвал усилить координацию России, Индии и Китая

Странам формата РИК (Россия, Китай, Индия) следует укреплять сотрудничество и координацию ради глобального мира и стабильности, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на открытии заседания министров иностранных дел трех стран.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Названа основная причина смерти женщин в России

По данным статистики Росстата, в 2017 года от злокачественных и доброкачественных образований органов и тканей умерло 19,6 тысячи женщин трудоспособного возраста.
Обновлено в 00:42
Здоровье

В Минздраве назвали средний возраст начала половой жизни в России

— Прим. ред.) возраст сексуального дебюта для девушки составляет 16-17 лет <...>
Обновлено вчера в 08:47
Политика

Япония выразила протест России из-за визита чиновников на Курилы

Обновлено вчера в 21:31
Общество

Ди Каприо присоединился к петиции в защиту косаток в Приморье

Обновлено вчера в 22:11
Политика

Нидерландская таможня изъяла 90 тыс. бутылок русской водки «для КНДР»

Нидерландская таможня изъяла в порту Роттердама прибывший туда в прошлый четверг, 21 февраля, контейнер из России с тремя тысячами ящиков водки.
Обновлено вчера в 15:21
Политика

ВЦИОМ: россияне считают, что итоги выборы на Украине сфальсифицируют

Большинство россиян (68%) не верит, что итоги выборов президента Украины будут соответствовать реальной воле народа, и ожидают от Киева фальсификаций результатов голосования, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 19:19
Экономика

Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил разработать меры для увеличения доходов россиян, предварительно проанализировав данные о средствах граждан нашей страны.
Обновлено вчера в 10:30
Энергетика

Нефти помогли данные о сокращении экспорта из Ирака

Сегодня, 27 февраля, в США выйдут данные по коммерческим запасам нефти.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Эрдоган напомнил о платежах Турции в НАТО после критики закупки С-400

Президент Реджеп Эрдоган напомнил странам НАТО, критикующим покупку Турцией у России зенитных ракетных систем С-400, что республика соблюдает условия партнерства с государствами Североатлантического альянса и регулярно платит необходимые взносы.
Обновлено вчера в 20:07
Общество

Минобрнауки предложило узаконить самообразование

В России могут узаконить самообразование. Речь идет о среднем профессиональном и высшем образовании.
Обновлено вчера в 17:11
Хоккей

«Вашингтон» разгромил «Оттаву», Кузнецов и Овечкин набрали по два очка

Обновлено вчера в 23:26
Политика

Новак назвал невыгодным транзит российского газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак назвал транзитный маршрут газа в Европу через территорию Украины самым дорогим из ныне существующих.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

Адвокат Бутиной назвал возможные сроки вынесения приговора по ее делу

Промежуточное заседание назначено на 28 марта Адвокат арестованной в США россиянки Марии Бутиной Роберт Дрисколл сообщил, что приговор по ее делу могут вынести в начале апреля, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:15
Авто

Новый Kia Soul появится в России летом

Компания KIA сообщила, что компактный кроссовер KIA Soul нового поколения приедет в Россию летом 2019 года.
Обновлено вчера в 22:17
Спорт

В ФФККР прокомментировали состав заявки на чемпионат мира

Как рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, из-за нехватки времени изменения в заявке национальной команды до сих пор не внесены - состав остается тем же, что и на прошедшем чемпионате Европы в Минске.
Обновлено 25 февраля в 11:28
Происшествия

По делу Арашуковых задержаны ещё двое подозреваемых

Ещё двоих подозреваемых задержали в рамках «дела Арашуковых». Об этом заявили в пресс-службе Следственного комитета России.
Обновлено вчера в 14:26
Хоккей

СКА проиграл «Спартаку» в первом матче плей-офф КХЛ

В двух последних сезонах СКА встречался в первом раунде плей-офф с «Витязем» и «Северсталью» и оба раза выиграл в серии матчей со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 14:38
Происшествия

Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой

Испанская полиция не нашла признаков криминала в смерти сооснователя НТВ Игоря Малашенко.
Обновлено вчера в 08:39
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Магомед Оздоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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