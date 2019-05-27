Футбол

Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»Махачкалинские известия вчера в 14:02

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что не будет заключать новый контракт с клубом. Об этом наставник махачкалинцев объявил сегодня, 26 мая, после завершения матча с «Уралом».
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Магомед Адиев: Правительство Дагестана проявило безразличие

Советский спорт02:48

Адиев: «Не вижу никаких шансов для „Анжи“ сохранить профессиональный статус»

Sport24.ruвчера в 19:51

Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»

Махачкалинские известиявчера в 14:02

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев уходит со своего поста

Эхо Москвывчера в 12:35

Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»

РИА Новостивчера в 12:24

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

ТАССвчера в 12:21

Тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

Коммерсантъвчера в 13:17
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Хоккей

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею

Обновлено вчера в 17:03
Общество

Рособрнадзор: утечек на момент старта ЕГЭ не было

К началу Единого госэкзамена (ЕГЭ) никаких утечек экзаменационных материалов не было.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Россияне «ополчились» на бесплатную медицину

В бесплатную медицинскую помощь тоже стало верить меньше людей – 52% вместо 56% (апрель 2018 г.). Хоть изменения и незначительные, но есть тенденция к коммерциализации медицины.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье

Кардиологи назвали семь смертельно опасных состояний для женщин

Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Москвичка бросила ребенка в торговом центре

В Москве женщина оставила ребенка в игровой комнате торгового центра в Москве, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:56
Общество

Во Владивостоке выпускники извинились за скандальный флешмоб

Директор владивостокской школы №74, выпускники которой устроили скандальный флешмоб в откровенных нарядах, попросила закрыть эту тему, чтобы учащиеся смогли спокойно готовиться к экзаменам.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол

«Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне

Московский «Спартак» установил клубный антирекорд по забитым голам в сезоне.
Обновлено в 04:22
Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

Микелла, как и остальные, была приглашена на дополнительное шоу, но не приехала на него.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В Одессе заключенные исправительной колонии устроили беспорядки

Заключенные Южной колонии общего режима №51 в Одессе подняли бунт «из-за плохих условий содержания», сообщает издание «Думская».
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес

Верка Сердючка рассказала о планах Потапа и Насти

Торжество по случаю свадьбы 38-летнего Потапа и 32-летней прошло в элитном ресторане под Киевом, куда пригласили весь украинский шоу-бизнес.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие

Пентагон намерен закупить российские патроны

В опубликованном списке интересующих американскую армию боеприпасов значатся российские патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров, а также пулеметам Калашникова разных комплектаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД.
Обновлено в 05:05
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Политика

Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»

Украинскую партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.
Обновлено в 04:49
Политика

Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье

Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку

В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
Обновлено вчера в 15:22
Политика

Кремль прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.
Обновлено в 05:52
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Экономика

В России магазины могут обязать принимать бутылки

Господин Нилов добавил, что уже подготовил необходимый законопроект, обязывающий ритейлеров принимать бутылки.
Обновлено в 02:31
Политика

Бывшего мэра Риги Нила Ушакова избрали в Европарламент

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол

Голкипер «Анжи» и защитник «Енисея» попали в символическую сборную РПЛ по итогам сезона

Четверка лучших защитников, по версии сайта, выглядит следующим образом: Тони Шунич («Динамо»), Бекао (ЦСКА), Сергей Петров («Краснодар») и Валерий Кичин («Енисей»).
Обновлено в 06:03
Происшествия

Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост

Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
Музыка

Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне

Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
Обновлено вчера в 18:53
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Водитель в Москве сбил сотрудника полиции

Обновлено в 04:27
Политика

В Раде рассказали о последствиях возможного дефолта на Украине

Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:49
Экономика

Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет

Обновлено в 00:00
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

Обновлено вчера в 13:24
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Безруков рассказал о политике в современном российском кино

Обновлено в 04:22
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Абдель-Азиз: во время нападения на автобус Нурмагомедов лишь улыбался

Обновлено в 03:07
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Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в Лионе

В ходе спецоперации задержан предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в Лионе.
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Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:41
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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