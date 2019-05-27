Футбол
Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»Махачкалинские известия вчера в 14:02
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что не будет заключать новый контракт с клубом. Об этом наставник махачкалинцев объявил сегодня, 26 мая, после завершения матча с «Уралом».
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Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею
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Футбол
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Верка Сердючка рассказала о планах Потапа и Насти
Торжество по случаю свадьбы 38-летнего Потапа и 32-летней прошло в элитном ресторане под Киевом, куда пригласили весь украинский шоу-бизнес.
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В опубликованном списке интересующих американскую армию боеприпасов значатся российские патроны к пистолетам ТТ и ПМ, автоматам Калашникова обоих калибров, а также пулеметам Калашникова разных комплектаций, крупнокалиберному пулемету ДШК, снайперской винтовке СВД.
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В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
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Советник Зеленского возглавил партию «Слуга народа»
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Максакова сделала заявление об убийстве Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова попросила прощения у бывшего мужа Владимира Тюрина, которого ранее называла виновным в убийстве ее супруга Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 13:59
Здоровье
Медики скорой помощи в Пензе объявили забастовку
В Пензе врачи скорой помощи выходят на забастовку с понедельника, 27 мая, сообщается на сайте Leftpenza.
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Политика
Кремль прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.
Обновлено в 05:52
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Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
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Политика
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Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков избран в Европарламент.
Обновлено вчера в 22:09
Футбол
Голкипер «Анжи» и защитник «Енисея» попали в символическую сборную РПЛ по итогам сезона
Четверка лучших защитников, по версии сайта, выглядит следующим образом: Тони Шунич («Динамо»), Бекао (ЦСКА), Сергей Петров («Краснодар») и Валерий Кичин («Енисей»).
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Кличко осмотрел треснувший в Киеве стеклянный мост
Мэр Киева Виталий Кличко осмотрел новый пешеходный мост, который треснул на второй день после открытия.
Обновлено вчера в 16:42
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Группа «Машина времени» отметит 50-летие большим турне
Рок-группа Машина времени отмечает 50-летие большим турне и переизданием лучших песен, сообщил бессменный лидер и основатель группы Андрей Макаревич.
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Водитель в Москве сбил сотрудника полиции
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Население обнищает и вряд ли сможет выжить, если Киев вскоре объявит дефолт, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
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В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем
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Обновлено в 04:22
Происшествия
Полиция задержала подозреваемого в организации взрыва в Лионе
В ходе спецоперации задержан предполагаемый организатор и исполнитель взрыва в Лионе.
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Политика
Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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