Футбол
Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»Махачкалинские известия вчера в 14:02
Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев заявил, что не будет заключать новый контракт с клубом. Об этом наставник махачкалинцев объявил сегодня, 26 мая, после завершения матча с «Уралом».
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Экономика
Суд по иску Evison о созыве совета директоров «Восточный» намечен на 4 июня
Представитель Evison заявил о необходимости созыва внеочередного собрания акционеров, чтобы утвердить список кандидатур для избрания в совет директоров.
Обновлено вчера в 21:45
Общество
Российские чиновники получат новую надбавку к зарплате
Российские чиновники могут получить новую надбавку к зарплате за наставничество. Об этом «Известиям» рассказали в Министерстве труда.
Обновлено вчера в 22:55
Культура
Пес Шарик загипнотизирует Печкина в новой серии «Простоквашино»
По сюжету эпизода, пес Шарик, сконструировав гипнокруг, испытывает его на друзьях.
Обновлено в 00:05
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт в Украине
Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал своего попечителя президента Украины Владимира Зеленского в преть отказаться от финансовой помощи МВФ (Международного валютного фонда).
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
Кличко показал видео треснувшего в Киеве моста
Мэр Киева Виталий Кличко в фейсбуке опубликовал видео с новым стеклянным пешеходным мостом, который треснул через день после открытия.
Обновлено вчера в 22:08
Хоккей
Сборная России по хоккею уступила Финляндии в полуфинале ЧМ-2019
Обновлено 25 мая в 11:28
Общество
Приморские выпускники попросили прощения за скандальный флешмоб
Руководство школы во Владивостоке, где ученики сняли скандальное видео, не применило к ним мер воздействия, при этом сами участники ролика попросили прощения и признали свою вину, сообщила РИА Новости директор учебного заведения Галина Пугина.
Обновлено вчера в 20:57
Музыка
Дочь Алсу прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»
В результате организаторы проекта решили проверить результаты, согласно которым победительницей конкурса оказалась дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 18:35
Общество
Без труда с деньгами. Как обеспечить себя работой без официальной зарплаты
По официальным данным, нетрудоустроенными в регионе числятся 5,1% населения.
Обновлено вчера в 01:11
Космос
Полет американских спутников над Россией засняли на видео
Полет спутников Илона Маска снял на видео астроном-любитель Илья Янковский, 26 мая передает LENTA.RU.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Не менее 30 человек погибли и 200 пропали при затоплении судна в Конго
При затоплении судна в озере Маи-Ндомбе на северо-западе Демократической Республики Конго погибли не менее 30 человек, еще 200 человек числятся без вести пропавшими.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Косачев проанализировал решение трибунала по делу украинских моряков
Решение международного трибунала по морскому праву, удовлетворившего требование Украины о возврате кораблей и освобождении экипажей, арестованных в прошлом году в связи с попыткой незаконного пересечения российской границы, не может считаться легитимным, поскольку данный инцидент не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается.
Обновлено 25 мая в 10:33
Гаджеты
Huawei может потерять лидерство на российском рынке
Китайская телекоммуникационная компания Huawei может потерять лидерство на российском рынке, уступив его своему конкуренту из Южной Кореи — компании Samsung, передают "Известия".
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия
Сильное землетрясение произошло в Перу
Землетрясение магнитудой 7,5 балла произошло в воскресенье на севере Перу. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Обновлено вчера в 04:19
Происшествия
Сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков
Обновлено вчера в 16:07
Наука
Ученые разработали сверхточный «детектор» раковых клеток
Обновлено 24 мая в 06:21
Политика
На выборах в Европарламент в Великобритании лидирует партия Brexit
Партия Brexit, которую возглавляет экс-лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фараж, стала лидером на выборах в Европарламент в Великобритании по итогам подсчетов голосов в 140 из 373 избирательных округов.
Обновлено вчера в 21:48
Кино
На каннском кинофестивале победил фильм «Паразиты»
72-й Каннский кинофестиваль завершился победой южнокорейского фильма "Паразиты" Пон Джун Хо.
Обновлено вчера в 08:44
Футбол
Кононов назвал виновного в поражении «Спартака» от «Оренбурга»
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов назвал человека, который виновен в поражении "Оренбургу" в 30-м, заключительном туре Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Обновлено вчера в 09:40
Экономика
В России вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям
26 мая вступает в силу приказ Минтруда, корректирующий правила расчета федеральной социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 07:34
Армия и оружие
Минобороны решило ужесточить правила призыва в армию
Минобороны России планирует ужесточить правила прохождения медкомиссии для призывников. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 21:10
Шоу-бизнес
«Вот это глубина!»: Екатерина Климова продемонстрировала роскошное декольте
41-летняя актриса после спектакля «Мастер и Маргарита» опубликовала в Instagram черно-белый снимок в компании с актером Сергеем Алдониным, представ перед подписчиками в черном платье с глубоким декольте.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Сотрудникам новосибирской Росгвардии запретили отпуск в 237 странах
Управление вневедомственной охраны войск нацгвардии по Новосибирской области утвердило перечень стран, куда могут ездить в отпуск сотрудники.
Обновлено в 00:04
Экономика
В Москве резко подорожали полисы ОСАГО
На основе базовой ставки рассчитывается итоговая цена полиса – с поправкой на возраст, стаж и аварийность водителя и прочие коэффициенты.
Обновлено вчера в 17:00
Хоккей
Селянне гордится победой сборной Финляндии на чемпионате мира
В финале финские хоккеисты обыграли сборную Канады (3:1). - Чемпионы мира.
Обновлено вчера в 22:10
Политика
Экономист Науседа лидирует на выборах президента Литвы
Экономист Гитанас Науседа упрочил свой перевес во втором туре состоявшихся в Литве в воскресенье президентских выборов, где он соперничал с экс-министром финансов Ингридой Шимоните.
Обновлено вчера в 14:36
Происшествия
Отравившихся крысиным ядом под Новосибирском школьников выписали из больницы
Все школьники, отравившиеся крысиным ядом в Чановском районе Новосибирской области, выписаны из больницы.
Обновлено вчера в 23:47
Технологии
Схему записи к врачам через интернет поменяют в Алтайском крае
Как рассказал altapress.ru директор медкластера Алтайского края Виталий Азанов, сейчас пациент может записаться к врачу в регистратуре поликлиники или через интернет, в мобильных приложениях или на сайте gosuslugi.ru.
Обновлено в 00:07
Экономика
«Азбука вкуса» накормит водителей
Сеть начала поставлять еду на автозаправки О том, что "Азбука вкуса" договорилась о поставках готовой кулинарии с собственной фабрики-кухни в сеть АЗС Shell, "Ъ" сообщил представитель сети Андрей Голубков.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Крупные города России догонят Москву по уровню экономики через 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование Центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00