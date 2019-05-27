Футбол

Магомед Адиев объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Анжи»Говорит Москва вчера в 12:28

Махачкалинский «Анжи» сегодня в последнем туре чемпионата России по футболу проиграл дома екатеринбургскому «Уралу» со счётом 0:2, занял в турнирной таблице предпоследнее место и покинул Премьер-лигу.
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Адиев объявил об уходе с поста главного тренера «Анжи»

РИА Новостивчера в 12:24

Тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

Коммерсантъвчера в 13:17

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Магомед Адиев уходит со своего поста

Эхо Москвывчера в 12:35

Адиев: «Не вижу никаких шансов для „Анжи“ сохранить профессиональный статус»

Sport24.ruвчера в 19:51

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев объявил об уходе из клуба

ТАССвчера в 12:21

Магомед Адиев покидает пост тренера «Анжи»

Махачкалинские известиявчера в 14:02

Магомед Адиев объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Анжи»

Говорит Москвавчера в 12:28
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Политика

Коломойский рассказал, из-за чего поругался с Порошенко

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что его конфликт с бывшим президентом Украины Петром Порошенко разгорелся из-за телеканала "1+1".
Обновлено в 03:52
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В Хакасии нападение чиновника на журналиста обернулось уголовным делом

В Хакасии скандал, связанный с нападением главы Ширинского района Сергея Зайцева на журналиста, вылился в уголовное дело.
Обновлено в 04:27
Политика

Трамп заявил о готовности к переговорам с Ираном

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Авто

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Наука

Четвероногий робот HyQReal сдвинул трехтонный пассажирский самолет

Согласно представленной информации, в ходе испытаний роботу удалось отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti, масса которого составляет 3,3 тонны.
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Музыка

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу «Голос. Дети»

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Обновлено вчера в 11:33
Хоккей

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За свою современную историю сборная России завоевала на чемпионатах мира 5 золотых, 3 серебряных и 5 бронзовых комплектов наград.
Обновлено вчера в 12:25
Технологии

Ноутбук с шестью самыми опасными в мире вирусами продаётся за $1 млн

Необычное произведение искусства представляет собой ноутбук, внутри которого заключены шесть наиболее опасных вредоносных программ мира.
Обновлено вчера в 04:42
Футбол

29 мая «Интер» объявит о назначении Конте главным тренером

Обновлено в 04:32
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Религия

Патриарх Кирилл рассказал о строительстве трех храмов в сутки

Построить счастливую жизнь без Бога невозможно, поэтому Русская православная церковь возводит по три храма в сутки, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье после освящения построенного в Страсбурге русского храма.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика

В России вступили в силу новые правила доплаты к пенсиям

Приказ Минтруда, который вводит новый порядок расчета федеральной социальной доплаты к пенсии, вступил в силу 26 мая, сказано в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 10:45
Здоровье

В Башкирии упростили процедуру установления инвалидности

Процедуру установления инвалидности в республике упростили.
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Происшествия

Москвичка бросила ребенка в игровой комнате ТЦ

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Обновлено в 02:18
Армия и оружие

ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом в Горловке

Обновлено в 04:30
Политика

В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков

Позиция Москвы по инциденту с украинскими кораблями в Керченском проливе остаётся неизменной.
Обновлено в 03:38
Политика

Партию «Слуга народа» возглавил советник Зеленского

Партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 04:33
Футбол

Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку

Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.
Обновлено в 04:14
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В Италии спустили на воду УДК «Триест»

В Италии спустили на воду универсальный десантный корабль (УДК) "Триест" (Trieste).
Обновлено в 03:59
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
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Снаряд времен войны нашли на севере Москвы

На севере Москвы при проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы периода Великой Отечественной войны.
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Экономика

Бывший гендиректор Ozon возглавит «Утконос»

Нынешний гендиректор «Утконоса» Максим Бахтин войдет в совет директоров «Ленты» и займется вопросами изучения синергии между «Лентой» и «Утконосом», уточняет другой собеседник РБК.
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Здоровье

На пл. Ленина пензенцы смогут проверить основные показатели здоровья

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Сергей Лазарев опроверг информацию о рождении дочери

Сергей Лазарев опроверг анонимные сообщения о том, что у него родилась дочь.
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AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000

Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
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Экономика

Тормозные риски: вероятность рецессии в России снизилась до 10%

Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
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Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
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В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
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Шарик загипнотизировал Печкина в новой серии «Простоквашино»

В 15-й серии мультсериала «Простоквашино» пёс Шарик проводит научные эксперименты с гипнозом. Лучше всех ему поддался почтальон Печкин.
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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