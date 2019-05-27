Футбол
Магомед Адиев объявил об уходе с поста главного тренера ФК «Анжи»Говорит Москва вчера в 12:28
Махачкалинский «Анжи» сегодня в последнем туре чемпионата России по футболу проиграл дома екатеринбургскому «Уралу» со счётом 0:2, занял в турнирной таблице предпоследнее место и покинул Премьер-лигу.
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Процедуру установления инвалидности в республике упростили.
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Происшествия
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В воскресенье, 26 мая, в 12:38 женщина привела 6-летнего ребенка в игровую комнату и ушла.
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Армия и оружие
ВСУ обстреляли многоквартирный жилой дом в Горловке
Обновлено в 04:30
Политика
В Кремле заявили о неизменности позиции по делу украинских моряков
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Партию «Слуга народа» возглавил советник Зеленского
Партию «Слуга народа» возглавил советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 04:33
Футбол
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Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.
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Транспорт
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Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Снаряд времен войны нашли на севере Москвы
На севере Москвы при проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы периода Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 11:53
Экономика
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Обновлено в 01:05
Здоровье
На пл. Ленина пензенцы смогут проверить основные показатели здоровья
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Обновлено вчера в 15:20
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AMD представила новые видеокарты Navi Radeon RX 5000
Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
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Экономика
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Вероятность рецессии российской экономики снизится с 20–25% в начале года до 5–10% в III квартале.
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Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Общество
Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»
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Шарик загипнотизировал Печкина в новой серии «Простоквашино»
В 15-й серии мультсериала «Простоквашино» пёс Шарик проводит научные эксперименты с гипнозом. Лучше всех ему поддался почтальон Печкин.
Обновлено в 04:27
Общество
Главу управления дорожного хозяйства Челябинска отстранили от работы
Руководитель управления дорожного хозяйства Челябинска Александр Шабалин отстранен от работы.
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