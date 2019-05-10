Футбол

Магомед Адиев: «Все идет к прекращению существования „Анжи“»Матч ТВ 02:17

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что ситуация вокруг махачкалинского клуба складывается таким образом, что он прекратит существование.
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Магомед Адиев: «Все идет к прекращению существования „Анжи“»

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