Футбол
Магомед Адиев: «Все идет к прекращению существования „Анжи“»Матч ТВ 02:17
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев заявил, что ситуация вокруг махачкалинского клуба складывается таким образом, что он прекратит существование.
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