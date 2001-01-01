Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»Матч ТВ 09:02
Экс-наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о долгах махачкалинского клуба по зарплате.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Происшествия
Туристический автобус попал в ДТП в Дубае, 15 человек погибли
Государственная автобусная компания Омана Mwasalat, которой принадлежит автобус, выразился в Twitter соболезнования погибшим и объявила о приостановке ежедневных рейсов между столицей Омана Мускатом и Дубаем.
Обновлено в 14:19
Армия и оружие
Американские СМИ назвали Ту-22М3М неприятным сюрпризом для ВМС США
Американские журналисты обратили внимание на то, что в России в настоящий момент проводятся летные испытания бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией из-за отравления Алибасова
Супруга Бари Алибасова 80-летняя актриса Лидия Федосеева-Шукшина приехала навестить мужа в больницу, однако ей самой потребовалась помощь — у народной артистки РСФСР обострилась мерцательная аритмия.
Обновлено в 11:03
Гаджеты
Huawei открывает новые фирменные магазины в России
На сегодняшний день в России уже открыты шесть фирменных магазинов – в Москве, Новосибирске и Уфе.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие
Россия и Сирия вместе отбомбились по Идлибу
Обновлено в 07:07
Происшествия
Зацепер погиб на крыше электропоезда на севере Москвы
Молодой человек погиб на крыше электрички на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 16:19
Экономика
Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца
Правительство готовит меры по стимулированию рождения первого ребенка в семьях, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Певица Нюша поделилась с фанатами фотографией своей дочери
Певица Нюша порадовала поклонников фотографией своей подросшей дочери.
Обновлено в 16:05
Финансы
Европейский центральный банк сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) принял решение сохранить базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:54
Здоровье
Детство хотят продлить до 21 года
"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Политика
Le Monde сообщила о разоблачении российского шпиона во Франции
Швейцарские спецслужбы раскрыли имя российского шпиона, помогавшего обвиняемым в кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в 2016 году, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источники.
Обновлено в 15:22
Экономика
РФПИ и Metro вложат 650 млн рублей в магазины у дома
«Инвестиционные средства общим объемом до 650 млн руб. могут быть направлены на предоставление финансирования независимым предпринимателям при открытии ими малых и средних предприятий в торговле», – говорится в сообщении немецкой компании и российского суверенного фонда.
Обновлено в 13:39
Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Игры
Вышел кинематографический трейлер Darksiders Genesis
THQ Nordic выпустила кинематографический трейлер Darksiders Genesis. Darksiders Genesis – это спин-офф серии Darksiders.
Обновлено в 10:36
Автоспорт
Метнул топор точно в цель. Квят готовится к Гран-при Канады
Обновлено в 02:26
Происшествия
Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии
Обновлено в 04:58
Экономика
«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян
"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Авто
Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий
Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США
Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.
Обновлено в 14:29
Футбол
СМИ огласили календарь первого тура РПЛ
Стал известен календарь первого тура нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:18
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Происшествия
В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу
Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Игры
Google Stadia запустят в ноябре
Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено в 13:10
Культура
Дженнифер Энистон рассказала о перезапуске «Друзей»
Реплика "Рэйчел" прозвучала на шоу Эллен ДеДженерес, когда ведущая предложила Дженнифер заняться уже продолжением.
Обновлено в 04:55
Единоборства
Руис согласится на реванш с Джошуа в Великобритании лишь за $ 50 млн
Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании.
Обновлено в 14:21
Здоровье
Чем спред лучше сливочного масла?
Одним из ключевых моментов программы была замена привычного для финнов сливочного масла сливочно-растительными спредами.
Обновлено в 17:12
Политика
ООН одобрила идею о признании победы над нацизмом всемирным наследием
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал инициативу России признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, сообщил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачёв.
Обновлено в 17:47