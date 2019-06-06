Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»Матч ТВ 09:02

Экс-наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о долгах махачкалинского клуба по зарплате.
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Тренер «Анжи» заговорил о предательстве властей

Lenta.ru09:44

Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»

Матч ТВ09:02

Тренер «Анжи» обвинил власти Махачкалы в предательстве

Говорит Москва10:29

Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»

Sportbox.RU09:02

Бывший тренер «Анжи» считает, что власти Дагестана предали клуб

Pravda.Ru09:15

Магомед Адиев: «Я против того, чтобы „Анжи“ просил финансовую поддержку у Роберто Карлоса и Это’О»

Спорт-Экспресс09:20
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Авто

Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7

Обновлено в 05:47
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено в 19:49
Наука

Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода

Обновлено вчера в 15:22
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Общество

Павел Дуров на месяц отказался от еды

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале.
Обновлено в 20:26
Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика

Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 19:51
Баскетбол

Болельщик, толкнувший Лоури, оказался совладельцем «Голден Стэйт»

Болельщик, толкнувший защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури во время третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, оказался совладельцем «Голден Стэйт Уорриорз» Марком Стивенсом, сообщает NBC Sports.
Обновлено в 13:59
Игры

Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной

Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Футбол

Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ

Оренбургский стадион Газовик не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире Матч ТВ спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
Обновлено в 18:39
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Происшествия

В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту

Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Общество

В Нефтегорске разработают проект планировки микрорайона Е

По итогам проведения торгов администрация Нефтегорска заключит контракт стоимостью 2,8 млн рублей с ООО «Средневолжская землеустроительная компания» на разработку проекта планировки микрорайона Е. Речь идет о 45 гектарах в районе улиц Садовой, Южной и Мира.
Обновлено в 16:35
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Политика

Канадский суд назначил дату слушаний по делу финдиректора Huawei

Канадский суд принял предложение команды защиты финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, и назначил слушания по делу на январь 2020 года, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие

Российские истребители за неделю четырежды поднимались на перехват у границ РФ

Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 17:39
Политика

Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона

Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 15:41
Технологии

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Общество

Видео с падением мэра Омска в лужу пропало с сайта администрации

Обновлено в 13:19
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
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«Союзмультфильм» планирует продать новое «Простоквашино» в Китай

Обновлено в 20:37
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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