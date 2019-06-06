Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»Матч ТВ 09:02
Экс-наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о долгах махачкалинского клуба по зарплате.
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Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Обновлено в 05:47
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено в 19:49
Наука
Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода
Обновлено вчера в 15:22
Космос
Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря
Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Общество
Павел Дуров на месяц отказался от еды
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров на месяц откажется от еды, заявил он в своем канале.
Обновлено в 20:26
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Футбол
Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций
Сборная Нидерландов в дополнительное время переиграла команду Англии в полуфинальном матче Лиги наций, передает "Советский спорт".
Обновлено в 17:25
Происшествия
Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае
В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
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Энергетика
«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа
Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Политика
Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ
Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 19:51
Баскетбол
Болельщик, толкнувший Лоури, оказался совладельцем «Голден Стэйт»
Болельщик, толкнувший защитника «Торонто Рэпторс» Кайла Лоури во время третьего матча финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, оказался совладельцем «Голден Стэйт Уорриорз» Марком Стивенсом, сообщает NBC Sports.
Обновлено в 13:59
Игры
Destiny 2 появится в Steam и станет условно-бесплатной
Портал Engadget преждевременно опубликовал материалы (их уже удалили) о дальнейшем развитии Destiny 2. Оказалось, что игра появится в Steam, да ещё и станет условно-бесплатной.
Обновлено в 14:43
Политика
Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Футбол
Домашний стадион «Оренбурга» не получил лицензию РПЛ
Оренбургский стадион Газовик не получил лицензию российской премьер-лиги, заявил в эфире Матч ТВ спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин.
Обновлено в 18:39
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено в 07:20
Происшествия
В акватории Владивостока затонул катер с четырьмя пассажирами на борту
Маломерный катер с четырьмя пассажирами на борту затонул в акватории Владивостока недалеко от острова Уши в бухте Новик.
Обновлено в 20:22
Общество
Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений
Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Общество
В Нефтегорске разработают проект планировки микрорайона Е
По итогам проведения торгов администрация Нефтегорска заключит контракт стоимостью 2,8 млн рублей с ООО «Средневолжская землеустроительная компания» на разработку проекта планировки микрорайона Е. Речь идет о 45 гектарах в районе улиц Садовой, Южной и Мира.
Обновлено в 16:35
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Политика
Националисты забросали дом Порошенко файерами
Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Политика
Канадский суд назначил дату слушаний по делу финдиректора Huawei
Канадский суд принял предложение команды защиты финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, ожидающей в Канаде решения об экстрадиции в США, и назначил слушания по делу на январь 2020 года, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 20:20
Армия и оружие
Российские истребители за неделю четырежды поднимались на перехват у границ РФ
Российские истребители четыре раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы РФ.
Обновлено в 17:39
Политика
Мэй назвала условие возобновления отношений Москвы и Лондона
Британии следует перестать давить на Москву с помощью расследования об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 15:41
Технологии
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02