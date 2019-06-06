Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»Sportbox.RU 09:02

Экс-наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о долгах махачкалинского клуба по зарплате.
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Тренер «Анжи» заговорил о предательстве властей

Lenta.ru09:44

Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»

Матч ТВ09:02

Бывший тренер «Анжи» считает, что власти Дагестана предали клуб

Pravda.Ru09:15

Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»

Sportbox.RU09:02

Магомед Адиев: «Я против того, чтобы „Анжи“ просил финансовую поддержку у Роберто Карлоса и Это’О»

Спорт-Экспресс09:20
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Политика

Путин назвал двух самых выдающихся россиян

Президент России Владимир Путин рассказал на полях ПМЭФ-2019, кого считает самыми выдающимися россиянами.
Обновлено в 09:45
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Космос

Спутник «Ямал-601» начнут переводить на рабочую орбиту 6 июня

"Решено 6 июня начать перевод спутника на геостационарную орбиту с помощью двигателей малой тяги, а не апогейным двигателем", — рассказал собеседник агентства.
Обновлено вчера в 17:38
Политика

Дом Порошенко забросали файерами

Обновлено в 09:59
Экономика

«Перекресток» запустит продажу продуктов в кредит

Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
Обновлено в 05:34
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено вчера в 05:00
Кино

Джулия Робертс: финал «Красотки» должен был быть другим

Обновлено вчера в 18:01
Энергетика

Путин: Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия не заинтересована в высоких ценах на нефть, в отличие от Саудовской Аравии.
Обновлено в 08:08
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Политика

Путин назвал Гуайдо симпатичным человеком

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов в ходе ПМЭФ, назвал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо симпатичным человеком, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 08:47
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Советский, российский актер и режиссер Александр Панкратов-Черный экстренно госпитализирован в Москве.
Обновлено в 05:03
Теннис

17-летняя Анисимова обыграла чемпионку «Ролан Гаррос» Симону Халеп

17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Обновлено в 08:11
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Перед приговором: что написано в 400 томах дела Гайзера

На следующей неделе, 10 июня, в Замоскворецком районном суде Москвы начнут оглашать приговор фигурантам дела Гайзера.
Обновлено в 09:48
Экономика

Материнский капитал увеличат в России

Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
Обновлено в 07:52
Происшествия

Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив

Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 06:51
Политика

В Крыму суд приговорил украинца к 10,5 годам колонии за шпионаж

Верховный суд Крыма приговорил его к лишению свободы на 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Обновлено в 08:10
Политика

Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации

Бывший президент СССР Михаил Горбачёв в беседе с НСН сообщил, что находится в больнице, и рассказал о своём состоянии.
Обновлено в 09:35
Кино

Унизительную сцену нашла в «Чернобыле» российская телеведущая

Телеведущая Ирена Понарошку в инстаграме раскритиковала британо-американский сериал "Чернобыль" за недостоверно подобранных актеров.
Обновлено в 10:13
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Политика

Прямая трансляция: Встреча Путина и премьера Словакии

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Словакии Петером Пеллегрини.
Обновлено в 10:12
Спорт

Гараничев не подписал договор с СБР и может остаться вне сборной

Российский биатлонист Евгений Гараничев стал единственным спортсменом из расширенного состава сборной России на сезон, кто не подписал договор с СБР.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Технологии

Tele2, Ericsson и «Ростелеком» развернут 5G в центре Москвы

Tele2, Ericsson и "Ростелеком" создадут первую пилотную зону в сетях 5G в центре Москвы.
Обновлено в 07:02
Транспорт

На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс

Обновлено в 03:49
Происшествия

В Финском заливе в черте Петербурга утонула девочка

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Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ по итогам мая

Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых кроссоверов и внедорожников и назвали топ-10 самых популярных моделей по итогам мая 2019 года.
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Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран

Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
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Магомед Мусаевич Адиев
Российский футболист
Российский футболист и футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий российский футбольный клуб «Анжи».
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Анжи
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Махачкалы, выступающий в премьер-лиге. Основан 12 мая 1991 года. Бронзовый призёр чемпионата России 2012/13, финалист Кубка России 2000/01 и 2012/2013. Домашние матчи чемпионата России проводит в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена».
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