Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ задолжал зарплату за полгода»Sportbox.RU 09:02
Экс-наставник «Анжи» Магомед Адиев рассказал о долгах махачкалинского клуба по зарплате.
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Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
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Крупнейший по выручке ритейлер в России X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») планирует выдавать покупателям сети супермаркетов «Перекресток» цифровые карты рассрочки, с помощью которых можно будет «совершать покупки в кредит с льготным периодом».
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Обновлено в 05:03
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17-летняя Анисимова стала первым в истории теннисистом (и в мужском, и в женском разрядах), родившимся после 2000 года, который смог пробиться в полуфинал турнира Большого шлема.
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Обновлено в 08:11
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
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Перед приговором: что написано в 400 томах дела Гайзера
На следующей неделе, 10 июня, в Замоскворецком районном суде Москвы начнут оглашать приговор фигурантам дела Гайзера.
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Министр труда и социальной защиты страны Максим Топилин заявил, что в России увеличат материнский капитал с 1 января 2020 года.
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Упавший на рельсы в московском метро пожилой мужчина остался жив
Пожилой мужчина остался жив после падения на рельсы на станции "Дмитровская" Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Михаил Горбачёв сообщил о своей госпитализации
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Tele2, Ericsson и «Ростелеком» развернут 5G в центре Москвы
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На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс
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Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в РФ по итогам мая
Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели анализ российского рынка новых кроссоверов и внедорожников и назвали топ-10 самых популярных моделей по итогам мая 2019 года.
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Путин посоветовал детям читать Библию, Тору и Коран
Президент России Владимир Путин посоветовал молодому поколению читать Библию, Тору и Коран, заметив, что если следовать этим книгам, мир станет лучше.
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