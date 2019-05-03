Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»Sportbox.RU 06:59

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Енисея».

Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»

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