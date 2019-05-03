Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»Матч ТВ вчера в 06:59
|5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
|8′
|13′
Андрес Понсе
|25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
|26′
|28′
Роланд Гиголаев
|35′
Павел Долгов
|39′
Апти Ахъядов
Михаил Костюков
Александр Соболев
|46′
|58′
Роланд Гиголаев
|62′
Андрес Понсе
Магомед Эльмурзаев
Александр Соболев
|63′
Александр Соболев
|67′
Михаил Комков
Павел Комолов
|68′
|73′
Павел Долгов
Хуан Эдуардо Лескано
|79′
Гаэль Ондуа
Александр Кутьин
Максим Семакин
|79′
Фегор Огуде
|82′
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
1
Нестеренко
94
Данченко
63
Гаджибеков
23
Сарр
13
Грицаенко
9
Соболев
2 ×
7
Зотов
8
Огуде
6
Торбинский
5
Комолов
14
Семакин
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
13
Гиголаев
99
Закиров
29
Ондуа
17
Иванченко
25
Эльмурзаев
7
Лескано
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Енисея».
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