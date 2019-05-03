Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»Матч ТВ вчера в 06:59

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Енисея».

Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»

Политика Киев обвинил РФ в подготовке новой газовой войны Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, Россия намерена развязать новую газовую войну с Украиной.

Политика Почти две трети избирателей в США выступают против импичмента Трампу Следователи спецпрокурора утверждают, что выявили многочисленные попытки представителей России повлиять на предвыборную гонку в США, о которых знали в штабе Дональда Трампа.

Происшествия Во Флориде Boeing 737 с пассажирами упал в реку В Джексонвилле во Флориде самолет оказался в реке в результате аварии. Об этом сообщил мэр города Ленни Керри.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал о профилактике энтеровирусной инфекции Роспотребнадзор рассказал об энтеровирусной инфекции и мерах ее профилактики в теплое время года.

Культура Кемеровчане и новокузнечанка прошли в полуфинал популярного шоу на ТНТ Кузбассовцы выступили во втором этапе шоу Comedy Баттл на канале ТНТ.

Финансы Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.

Экономика Путин потребовал ввести налоговый вычет за фитнес Президент России Владимир Путин потребовал от правительства ввести налоговый вычет за спортивно-оздоровительные услуги, передает ТАСС.

Гаджеты Huawei Mate 30 Pro выйдет с большим дисплеем Долго производители не могли перейти за рамки 6 дюймов, теперь же ситуация кардинально изменилась и смартфоны вполне нормально продаются с диагональю даже 6,2 дюйма.

Происшествия Убийца 13 человек в Мексике оказался нефтяником-наркоторговцем Подозреваемый в организации убийства сразу 13 человек на празднике в мексиканском городе Минатитлан (штат Веракрус), задержанный в пятницу, оказался сотрудником нефтяной компании Pemex, выявлены его связи с наркоторговлей.

Общество Россияне задолжали за коммуналку более 130 миллиардов рублей Более крупные долги – от 50 до 100 тысяч рублей фигурировали в 365 тысячах исковых заявлений.

Политика В Раду внесли проект об инаугурации Зеленского Депутат Верховной рады Украины Сергей Мищенко зарегистрировал в украинском парламенте проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Владимира Зеленского 19 мая.

Общество В ООН заявили о нехватке продовольствия у 10 млн жителей КНДР По оценках миссии, дефицит продовольствия составил 1,36 млн метрических т. В прошлом и текущем годах в Северной Корее произвели 4,9 млн метрических т продовольственных культур.

Армия и оружие Министр обороны Украины удивился словам Коломойского о гражданской войне Министр обороны Украины Степан Полторак был удивлен словами олигарха Игоря Коломойского о том, что конфликт в Донбассе - это гражданская война.

Политика В Крыму отказали Зеленскому в его притязаниях на пентхаус Избранный украинский президент Владимир Зеленский никогда не сможет попасть в свой элитный пентхаус в Крыму, поскольку условием для своего возвращения политик назвал вхождение полуострова в состав Украины, а этого никогда не случится, заявил первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Политика Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.

Политика Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".

Наука В Великобритании испытали первый в мире самолет без закрылков Ученые из Манчестерского университета и специалисты британской оборонной компании BAE Systems Plc разрабатывают первый в мире самолет, который сможет маневрировать без закрылков.

Хоккей Георгиев займет место в воротах сборной России в матче с Финляндией Ворота сборной России в матче Чешских хоккейных игр — 2019 против команды Финляндии будет защищать Александр Георгиев, передает "Советский спорт".

Общество Британские СМИ сообщили о тайных родах Меган Маркл Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.

Происшествия После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.

Общество Жертвами циклона «Фани» в Индии стали 8 человек Восемь человек погибли в Индии во время циклона "Фани". Жетвами непогоды стали жители штата Одиша, который располагается на востоке страны.

Хоккей «Каролина» пробилась в финал Восточной конференции впервые за 10 лет "Каролина Харрикейнз" впервые за десять лет вышла в финал Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Столтенберг напомнил новому главкому сил НАТО о сдерживании СССР «Как главнокомандующий объединенными силами в Европе, вы теперь будете командовать силами всего нашего альянса, обеспечивая сохранность и безопасность 29 стран НАТО; противостоять текущим вызовам, а также новым развивающимся угрозам», — обратился Столтенберг к Уолтерсу.