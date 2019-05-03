Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»Матч ТВ вчера в 06:59

Енисей — Анжи
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
8′
13′
Андрес Понсе
25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
26′
28′
Роланд Гиголаев
35′
Павел Долгов
39′
Апти Ахъядов
Михаил Костюков
Александр Соболев
46′
58′
Роланд Гиголаев
62′
Андрес Понсе
Магомед Эльмурзаев
Александр Соболев
63′
Александр Соболев
67′
Михаил Комков
Павел Комолов
68′
73′
Павел Долгов
Хуан Эдуардо Лескано
79′
Гаэль Ондуа
Александр Кутьин
Максим Семакин
79′
Фегор Огуде
82′
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Енисея».
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