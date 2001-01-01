Футбол
Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»Матч ТВ 06:59
|5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
|8′
|13′
Андрес Понсе
|25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
|26′
|28′
Роланд Гиголаев
|35′
Павел Долгов
|39′
Апти Ахъядов
Енисей
Расстановка 4‑5‑1
1
Нестеренко
94
Данченко
63
Гаджибеков
23
Сарр
13
Грицаенко
77
Костюков
7
Зотов
8
Огуде
6
Торбинский
10
Комков
48
Кутьин
22
Дюпин
18
Ахъядов
3
Удалый
28
Калошин
30
Гапон
13
Гиголаев
99
Закиров
29
Ондуа
17
Иванченко
9
Понсе
19
Долгов
Анжи
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Енисея».
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