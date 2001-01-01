Футбол

Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»Матч ТВ 06:59

Енисей — Анжи
0 – 1
1-й тайм
Чемпионат России
5′
Евгений Гапон
Дмитрий Торбинский
8′
13′
Андрес Понсе
25′
Владислав Кулик
Иван Иванченко
Михаил Комков
26′
28′
Роланд Гиголаев
35′
Павел Долгов
39′
Апти Ахъядов
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев высказался о предстоящем матче 27-го тура РПЛ против «Енисея».
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Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»

Матч ТВ06:59

Магомед Адиев: «„Анжи“ отвечает за престиж Дагестана и РПЛ»

Sportbox.RU06:59

Магомед Адиев: «„Анжи“ играет не только за престиж Дагестана, но и за престиж РПЛ»

Спорт-Экспресс06:58
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